Як прати темні джинси, щоб на них не з'являлися заломи і світлі смуги: прості лайфгаки

Доволі часто на темних джинсах після прання можна побачити заломи і світлі смуги. Такі "візерунки" можуть стати неприємною несподіванкою і зіпсувати зовнішній вигляд вашого одягу з деніму, надавши йому вигляду добряче поношеного.

Свого часу "старі джинси" були писком моди, а зараз вони вже стали класикою. Поряд із ними популярний одяг із темного, іноді чорного, однотогного деніму без потертостей і заломів.

Тому не дуже хочеться, щоб на темних джинсах після прання з'являлися смуги світлішого кольору. Видалення таких заломів може бути складним завданням, особливо якщо складки на них були протягом тривалого часу.

Деякі експерти рекомендують сушити джинси в сушильній машині, щоб розгладити складки. Однак сушильні машини є не в кожній оселі і вони задорогі у використанні.

Тому Еxpress.co.uk рекомендує дослухатися до порад шанувальників професійного прибирання місіс Хінч, які поділилися простим способом видалення заломів і складок на темних джинсах.

Виверніть навиворіт

Одним із найголовніших секретів збереження рівномірного кольору деніму є прання речей вивернутими навиворіт. Воно рекомендується як для ручного прання, так і для прання в машині.

Рекомендується також прасувати вироби, якщо це необхідно, у вивернутому стані.

Не забудьте перед пранням застебнути на джинсах блискавку й ґудзик.

Витримуйте температуру

Не варто прати джинси в теплій воді, стверджують фанати прибирання, 40 градусів – це досить гаряче для чого завгодно. Бажаєте зберегти колір – періть у холодній воді.

Ретельно підбирайте засоби для прання

Фахівці рекомендують використовувати мінімальну кількість прального порошку або мийного засобу і відмовитися від кондиціонера.

Якщо ваші джинси чорні – візьміть засіб для чорних тканин.

Як сушити джинси

Вам варто відмовитися від високої швидкості віджимання, якщо ви не хочете отримати заломи на улюблених джинсах. Також обов'язково струсіть штани ерш ніж повісити їх сушитися.

Сушити джинси краще на свіжому повітрі, уникаючи водночас відкритих сонячних променів. І обов'язково також вивернутими навиворіт.

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