Як прати темний одяг, щоб він не линяв: 7 корисних порад

Темний одяг – основа гардероба багатьох жінок. Класичні чорні сукні, темні джинси, улюблені футболки та стильні жакети мають ефектний вигляд, але вони часто линяють або втрачають насиченість кольору після кількох циклів прання.

Видання Real Simple поділилося ефективними порадами, як зберегти яскравість і довговічність темного одягу, щоб він мав вигляд мов новий навіть після численних циклів прання.

Розділяйте темні кольори за відтінком

Ви певно вже звикли сортувати білий та кольоровий одяг, але чи замислювалися над тим, що навіть темний одяг потрібно сортувати. Сортування темного гардероба за відтінками — важливий крок, який допоможе зберегти яскравість кольорів.

Групуйте чорний, темно-синій, насичений червоний та темно-зелений окремо, щоб уникнути непомітного перенесення барвників. Наприклад, світліші темні кольори можуть "вицвісти", якщо прати їх разом із дуже насиченими чорними речами. Саме сортування допоможе вам зберегти улюблені речі яскравими надовше.

Використовуйте холодну воду для прання

Для більшості речей холодна вода є найкращим варіантом і це правило особливо стосується темного одягу. Гаряча вода сприяє швидкому вимиванню барвників і може призвести до усадки тканини.

Холодна вода допомагає зберігати інтенсивність кольорів і продовжує життя темного гардероба. Звичайно, для очищення чи видалення плям можуть бути винятки, але для звичайного прання обирайте делікатний режим із холодною водою.

Обирайте слабкий нагрів для сушіння

Сушіння темного одягу за високої температури може призвести до його вицвітання та втрати еластичності тканин. Рекомендується сушити речі на слабкому нагріві чи, якщо це можливо, взагалі обійтися без сушарки.

Деякий одяг, наприклад спортивний, можна сушити природним шляхом, а в ідеалі — сушіть речі саме так, розвішуючи їх у добре провітрюваному приміщенні. Це не лише збереже колір, але й захистить тканину від зношення.

Використовуйте сітчасті мішки для прання

Сітчасті мішки для прання здаються дрібничкою, але насправді вони здатні значно зменшити пошкодження тканини під час циклу прання. Помістіть темний одяг у мішок і перед цим обов'язково виверніть його навиворіт.

Це зменшить тертя між речами та захистить зовнішню поверхню тканини від зношення. Такий простий крок збереже насиченість кольорів навіть після численних прань.

Не перевантажуйте пральну машину

Переповнення пральної машини — поширена помилка, яка шкодить як якості прання, так і одягу. Темний одяг, завантажений разом із великою кількістю інших речей, не очищується належним чином, а тертя між тканинами сприяє вицвітанню кольору.

Рекомендується завантажувати пральну машину до оптимальної кількості, вказаної виробником. Це не лише збереже одяг, а й покращить ефективність прання.

Періть темний одяг рідше

Щоденне прання темного одягу може призвести до його швидкого зношення та втрати кольору. Якщо річ не дуже забруднена, надавайте перевагу провітрюванню чи використанню спеціальних спреїв для освіження тканин.

Наприклад, джинси, светри, піжами чи кофти можна носити кілька разів перед пранням, якщо вони не мали контакту з потом чи сильними забрудненнями. Зменшення частоти прання — чудовий спосіб подовжити життя одягу.

Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці

Етикетки на одязі містять важливу інформацію, яку часто ігнорують. Проте саме дотримання рекомендацій із прання, сушіння чи хімчистки є запорукою довговічності речей.

Також не забувайте правильно дозувати мийні засоби, звертайте увагу на інструкції на їхній упаковці. Надмірна кількість прального порошку чи кондиціонера може нашкодити тканині.

Темний одяг — не лише комфорт, а й стиль, який потребує дбайливого догляду. Сортуйте речі за кольорами, використовуйте холодну воду для прання, уникайте агресивного сушіння та знижуйте частоту прання. Завдяки цим простим порадам ваші улюблені речі матимуть такий самий вигляд, як у день покупки.

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