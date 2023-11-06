Як прати вовняні речі, щоб вони не псувалися: розповідає експерт із тканин

У холодну пору року питання прання вовняних речей стає особливо актуальним, але светри джемпери та кардигани, як відомо, важко прати через осідання, вони можуть розтягуватися та вицвітати.

Якщо протягом останніх кількох днів ви неодноразово носили один і той же вовняний светр або кардиган, можливо, варто його добре випрати.

Як прати улюблені делікатні вовняні речі, щоб уникнути осідання, втрати форми та кольору, Еxpress.co.uk розповідає експерт із тканин.

Прочитайте, що написано на етикетці

Перед пранням завжди краще перевірити етикетку для догляду на вовняному виробі. Це дасть важливу інформацію про те, як чистити одяг та доглядати за ним. Завжди краще дотримуватись інструкцій із догляду, вказаних на етикетці.

Як скласти светр / Фото: Credits

Точкове чищення

Якщо на одязі є невелика пляма, спробуйте виконати точкове чищення, а не прати одразу весь виріб. Промокніть пляму сумішшю теплої води та прального порошку, але не тріть її, оскільки це може пошкодити волокна. Для чищення плям обов'язково використовуйте чисту білу тканину або губку, щоб акуратно промокнути пляму. Промийте чистою водою і промокніть рушником.

Як прати вовняні светри вручну

Спочатку наповніть раковину теплою водою (не гарячою) та додайте невелику кількість м'якого засобу для прання вовни. Впевніться, що засіб добре розчинився у воді.

Потім обережно занурте вовняний светр у воду і обережно струшуйте його у воді, намагаючись не викручувати, не скручувати і не терти одяг занадто сильно, оскільки це може призвести до звалювання та осідання.

Дайте светру помокнути приблизно 10-15 хвилин, а потім промийте його прохолодною водою до повного видалення мийного засобу. Важливо, щоб ви були дуже обережні під час цього процесу.

Відтисніть воду з джемпера, загорнувши його в чистий сухий рушник, знову ж таки намагаючись не перекручувати і не вичавлювати.

На вовняних светрах з часом можуть утворюватися ковтунці – маленькі нечіткі кульки, які можна акуратно видалити за допомогою бритви для тканини або каменю для светра.

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