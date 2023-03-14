Як правильно гладити тварину: 5 порад від ветеринарки

Ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна розповіла, що навіть така звичайна дія має бути правильною, щоб тварина не втрачала довіри до господаря та у неї не було стресу.

Для кожного з нас погладити тварину означає висловити любов, але насправді собаки й коти сприймають цю дію інакше. Улюбленці звикають, що ми постійно маємо з ними тактильний контакт, і одні тварини люблять це, а інші уникають.

Впевнена, що ви помічали, як тварина підходить до вас і сама починає ластитися. Це - ідеальний момент, щоб пестити улюбленця, не викликаючи в нього дискомфорту.

Як правильно гладити тварину?

1. Спочатку використайте правило "3 секунд": легенько доторкніться до боку тварини, проведіть рукою по ньому, не перевищуючи 3 секунд.

2. Якщо тварина залишилася поруч, можна далі гладити. Всі рухи мають бути плавними, ніжними.

3. Якщо тварина пішла - не наполягаємо на контакті. Можна покликати тварину назад, давши ласощі, і знову попробувати гладити. Це корисно для малоконтактних, боязких тварин.

4. Поступово збільшуйте час пестощів, гладьте за вушком, підборіддя. Спостерігайте, які місця особливо приємні улюбленцеві. Часто вони самі їх підставляють під руку. Наприклад, у мого собаки - це груди.

5. Пам’ятайте, що будь-яка взаємодія з улюбленцем має приносити виключно позитивні емоції, тому звертайте увагу на мову його тіла і тоді ви ліпше розумітимете одне одного.

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