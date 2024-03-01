Як правильно гратися з котом: поради від ветеринарки

Ігри - невідʼємна частина активності улюбленців. Щоб ігри для кота була безпечними та цікавими, ветеринарка й зоопсихологиня Лілія Лободіна, рекомендує дотримуватися нескладних правил.

Мета гри - не просто вивільнення енергії, а можливість проявляти природну поведінку, розвивати когнітивні здібності. Дотримуйтеся етапів гри:

1. У кота мають проявитися інстинкти, природна зацікавленість в обʼєкті "полювання";

2. Дайте тварині піймати обʼєкт (через це я не рекомендую будь-які лазерні ігри);

3. Пригостіть ласощами після успішного "полювання";

4. Не забирайте "здобич" одразу, дайте улюбленцю ретельно "вивчити" здобутий обʼєкт.

Іграшки для ігор-полювань краще зберігати в окремому місці, щоб вони не були в постійному доступі для тварини. Натомість можна залишати інтелектуальні, релаксуючі іграшки.

Іноді опікунам здається, що тварина не любить грати. Проте спробуйте різні види ігор та іграшок, адже у кожного хвостика є власні вподобання.

Читайте також: