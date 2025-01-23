Як правильно мити ламінат: корисні поради

Ламінат стає дедалі популярнішим завдяки своєму вигляду, схожому на деревину, доступній ціні та відносно низьким вимогам до догляду. Однак, щоб зберегти його гарний стан, необхідно знати, як правильно доглядати за ним, уникати пошкоджень від надмірної вологи чи агресивних хімічних засобів.

Завдяки відповідному догляду ваш ламінат залишатиметься чистим і блискучим протягом багатьох років. У своїй статті видання MarthaStewart надало детальні інструкції щодо догляду за ламінованою підлогою, видалення плям і потертостей, а також корисні лайфгаки для тривалого збереження його вигляду.

Як часто мити ламіновані підлоги

Ламінат швидко накопичує пил, крихти та інший бруд, тому щоденне підмітання чи пилотяжіння є обов'язковими. Це допоможе уникнути появи подряпин. Для підтримання блиску ламінату достатньо проводити глибоке чищення раз на два тижні.

Необхідні матеріали

Пилотяг із насадкою для твердої підлоги

Щітка з м’якою щетиною

Швабра з мікрофібри

Відро

Дистильований білий оцет

Харчова сода

Гаряча вода

М’яке мило

Рушники з мікрофібри

Як правильно мити ламіновану підлогу

Правильне миття ламінату полягає у тому, щоб уникати надмірного зволоження. Надлишкова вода може пошкодити поверхню та викликати деформацію. Використовуйте віник із м’якою щетиною, суху швабру чи пилотяг із насадкою для твердої підлоги, щоб видалити пил і бруд. Переконайтеся, що насадка не дряпає поверхню. У відрі змішайте 3,5 л гарячої води, 1 склянку оцту та кілька крапель м’якого мила. Візьміть швабру з мікрофібри, змочіть її у розчині та добре відіжміть. Протирайте підлогу ззаду наперед, щоб уникнути повторного забруднення. Для зон із сильними забрудненнями використовуйте щітку з м’якою щетиною. Злийте брудний розчин і наповніть відро чистою водою. Протріть підлогу чистою вологою шваброю, щоб видалити залишки мийного засобу. Дайте підлозі висохнути природним шляхом. Якщо залишилася стояча вода, використайте суху швабру чи рушник з мікрофібри.

Як видалити потертості

Потертості найкраще видаляти, коли вони тільки з’явилися. Використовуйте тканину з мікрофібри та натирайте поверхню круговими рухами. Уникайте абразивних інструментів, які можуть подряпати ламінат. Для видалення жуйки чи липких речовин заморозьте їх за допомогою пакета з льодом, а потім обережно поскребіть пластиковим ножем.

Як видалити плями

Хоча ламінат стійкий до плям, деякі забруднення вимагають особливого підходу:

Оцет і вода: змішайте теплу воду з невеликою кількістю оцту. Змочіть тканину з мікрофібри, відіжміть її та протріть пляму. Олійні плями: для плям на олійній основі використовуйте рідину для зняття лаку чи ацетон. Протріть ділянку та дайте їй висохнути.

Поради

Контролюйте кількість вологи. Надмірна волога може пошкодити підлогу. Використовуйте швабри, які мінімально утримують воду. Уникайте агресивних хімікатів. Засоби на основі відбілювача чи сильні очисні препарати можуть зруйнувати захисний шар ламінату. Не використовуйте віск і поліролі. Вони створюють залишки, які складно видалити. Захищайте підлогу:

Використовуйте килими у зонах із високим рухом.

Уникайте ходіння у взутті на підборах.

Застосовуйте прокладки під меблі.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти красу та функціональність ламінованих підлог на довгі роки.

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