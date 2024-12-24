Як правильно мити пральну машинку та чи треба це робити

Може здатися дивним регулярно чистити прилад, який використовують для очищення одягу. Але чищення пральної машини — обов’язкова частина догляду за нею, яка запобігає накопиченню сміття, появі неприємних запахів і навіть цвілі.

Як правильно доглядати за машинками з верхнім і фронтальним завантаженням, розповіло видання Martha Stewart.

Навіщо чистити пральну машину

З часом у пральній машині можуть накопичуватися залишки мила, сміття, шерсть домашніх тварин, мінерали з води та навіть бактерії. Це не лише створює середовище для розвитку неприємних запахів, але й може вплинути на ефективність роботи приладу. Регулярне чищення машини не тільки подовжить термін служби, але й збереже свіжість одягу.

Як часто потрібно чистити пральну машину

В ідеалі — раз на місяць, очищення машини — це профілактика, а не спосіб розв'язання проблем. Якщо ваш одяг почав втрачати свіжість після прання або ви помітили накопичення сміття в ущільнювачах — це сигнал, що час взятися за прибирання.

Як почистити пральну машину з верхнім завантаженням

Машини з верхнім завантаженням бувають двох типів: традиційні (з мішалкою в центрі) і високоефективні (з плоскою крильчаткою на дні).

Матеріали:

Білий дистильований оцет

Таблетки для очищення пральних машин

Харчова сода

Універсальний очищувач

Розпилювач

Що робити:

Приготуйте оцтовий спрей: змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:1, налийте у розпилювач. Очистьте внутрішню частину машини: розпорошуйте на ущільнювач та барабан спрей з оцтом або універсальним очищувачем. Протріть серветкою. Розберіть деталі: у традиційних моделях — зніміть мішалку, у гібридних — робоче колесо. Замочіть їх у гарячій воді з оцтом і содою. Виконайте гарячий цикл прання: додайте таблетку для очищення машини. Використання оцту: якщо ви обираєте природний варіант, налийте 2 склянки оцту у дозатор і запустіть гарячий цикл. Потім додайте пів склянки соди у барабан і повторіть цикл. Уникайте оцту для гумових компонентів: оцет може пошкодити гумові шланги, тож перевіряйте інструкції виробника.

Як почистити пральну машину з фронтальним завантаженням

У машинах з фронтальним завантаженням основною проблемою є гумовий ущільнювач навколо дверцят. Він часто стає місцем накопичення вологи та сміття, що може сприяти розвитку цвілі.

Матеріали:

Хлорний відбілювач

Білий дистильований оцет

Серветка з мікрофібри

Розпилювач

Велика миска

Що робити:

Очистьте зливний фільтр: знайдіть фільтр біля дна машини, промийте його під водою. Заздалегідь підготуйте миску для збору залишкової води. Видаліть залишки води: запустіть цикл лише віджимання. Приготуйте оцтовий спрей: розпорошуйте на гумовий ущільнювач, залиште на хвилину, потім протріть серветкою. Очистьте відбілювачем: налийте хлорний відбілювач у відсік для мийного засобу (не в спеціальний для відбілювача). Запустіть цикл на найгарячішій температурі. Завершіть очищення: витріть залишки серветкою та запустіть додатковий цикл полоскання. Провітрюйте машину: після завершення залиште дверцята та шухляду для прального засобу відкритими.

Як запобігти накопиченню бруду

Тримайте дверцята машини відкритими після кожного прання для вентиляції.

Регулярно протирайте ущільнювачі та перевіряйте дренаж.

Використовуйте відповідні мийні засоби у помірній кількості, щоб уникнути залишків.

Уникайте надмірного використання пом’якшувачів для тканини, які можуть накопичуватися на деталях.

Регулярне чищення пральної машини — запорука її довговічності та ефективності. Простий догляд щомісяця допоможе уникнути неприємних запахів, зберегти свіжість вашого одягу та забезпечити безперебійну роботу приладу. Тепер, коли ви знаєте, як це зробити правильно, ваша білизна завжди буде бездоганною.

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