Як правильно обрізати кігті собаці: 5 найкращих порад від кінолога

Обрізання кігтів у вашої собаки може стати досить неприємною процедурою, яку більшість тварин не сприймають з ентузіазмом.

Правильний підхід до обрізання кігтів зробить цей процес менш стресовим і навіть приємним як для вас, так і для вашого чотирилапого друга.

Кінолог Джефф Косбі у своєму TikTok поділився пʼятьма порадами, як правильно обрізати кігті домашньому улюбленцю:

Створіть позитивні асоціації

Використовуйте килимок для злизування ласощів або інші улюблені смаколики, щоб заспокоїти вашого улюбленця та створити позитивні асоціації з процедурою обрізання кігтів.

Будьте терплячими

Ніколи не змушуйте собаку до обрізання кігтів, якщо він не готовий. Якщо вам не вдається виконати цю процедуру з першої спроби, не переживайте. Спробуйте згодом, коли тварина буде спокійнішою та більш підготовленою.

Обрізайте кігті з молодого віку

Якщо це можливо, тренуйте свого улюбленця до обрізання кігтів ще з дитинства. Це допоможе собаці звикнути до процедури та зменшить стрес у майбутньому.

Ріжте обережно

Обрізання кігтів це делікатний процес. Якщо ви не впевнені, де саме різати, обріжте лише кінчик кігтя, щоб уникнути поранень та кровотечі.

Використовуйте альтернативні методи

Якщо ваша собака негативно реагує на кігтеріз чи кусачку, спробуйте використовувати електроточилку для кігтів (гріндер) або інші інструменти для зручності та зниження стресу.

Із правильним підходом обрізання кігтів може стати меншим тягарем для вас та вашого улюбленця, забезпечуючи тваринці комфорт та здоровʼя.

Не забувайте нагороджувати собачку за спокійну поведінку та терпіння під час процедури.

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