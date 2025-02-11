Як правильно зберігати контейнери для їжі: корисні поради

Контейнери від замовлення їжі на винос, пакування обіду та зберігання залишків вечері можуть створити справжній хаос на вашій кухні.

Невпорядковані контейнери для зберігання їжі швидко "розмножуються" та здається, розкидаються по всіх куточках. Але видання MarthaStewart у своїй статті розповіло, як ви зможете легко впоратися з однією з найскладніших проблем організації простору на кухні.

Підрахуйте наявні контейнери

Перш ніж купувати нові чи вирішувати, як зберігати ті, що у вас вже є, важливо зібрати весь ваш арсенал контейнерів. Включно з предметами, які знаходяться у шафах, холодильнику, посудомийній машині та інших місцях. Контейнери для зберігання харчових продуктів, здається, розмножуються, як плодові мушки. Підрахунок допоможе зрозуміти, що у вас є, що вже застаріло чи пошкоджено та які контейнери не відповідають вашим потребам.

Поєднайте контейнери з їхніми кришками

Одне з основних правил організації – зберігати контейнери разом з їхніми кришками. Об’єднайте якомога більше контейнерів з кришками, а зайві викиньте. Коли щось організовуєш, першим кроком є прибирання безладу. Позбудьтеся всіх непотрібних, зайвих контейнерів, які ви зберігали для "цей хороший, колись та згодиться". Саме такі часто не мають гарної якості, як ті, що ви б придбали сьогодні, тому позбудьтеся їх на користь стильних і функціональних варіантів.

Відмовтеся від зайвих запасів

Наступний етап – визначити точну кількість контейнерів, які вам необхідні та їх призначення. Чи потрібні вам контейнери для зберігання залишків вечері, чи, можливо, спеціальні скляні ємності для розігрівання їжі. У домашньому господарстві потрібен лише один, можливо, два комплекти контейнерів, залежно від розміру сім’ї.

Щоб контролювати, які контейнери активно використовуються, можна наклеїти на дно кожної ємності невеликий шматочок стрічки. Через кілька тижнів ті, на яких стрічка ще залишилася, швидше за все, більше не знадобляться.

Купуйте те, що вам потрібно

Якщо ви виявили, що ваша колекція переповнена застарілими варіантами чи наборами, які не відповідають вашим потребам, можливо, настав час придбати нові.

Чим менше у вас контейнерів різних типів і розмірів, тим легше їх організувати та тим менше місця вони займають. Обирайте набори, які складаються з контейнерів з відповідними кришками, колекції, які легко зберігаються та займають небагато місця, вони допоможуть максимально використати простір вашої кухні.

Створіть систему організації

Визначте окремі місця для кожної категорії контейнерів. Якщо ви використовуєте їх для перекусів у дорозі, обіду чи зберігання залишків їжі, зберігайте їх усі в одній шухляді чи шафі.

Коли всі у домі розкладають речі в різних місцях, це свідчить про те, що для чогось немає конкретного місця. Розташуйте контейнери так, щоб спочатку використовувалися найбільші, а навколо – менші. Використовуйте додаткові органайзери та маленькі полиці, які збільшують вертикальний простір, а кошики для контейнерів та кришок роблять систему зберігання зручною, навіть для дітей.

Правильна організація контейнерів для зберігання їжі – це не лише питання естетики, а й безпеки, функціональності та збереження простору у вашій кухні. Розробка чіткої організаційної системи забезпечить, конкретне місце для кожного контейнера і ваша кухня буде завжди впорядкованою та зручною для використання.

Ми також писали про те, як зберігати довгий одяг у шафі, щоб він не був помʼятий.

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