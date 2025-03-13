Як правильно почистити праску: корисні поради

Праска — це незамінний прилад у домогосподарстві, але, як і будь-який інший пристрій, вона потребує регулярного догляду, щоб забезпечити ефективність і продовжити її термін служби.

Липкі плями, накопичення води та пил на підошві можуть не тільки погіршити якість прасування, а й призвести до пошкодження одягу. Щоб ваша праска працювала як нова, варто дотримуватися простих правил щодо її чищення, про які розповіло видання Martha Stewart.

Як почистити праску

Ваша праска виконує важливу роль у догляді за одягом, але навіть їй потрібен регулярний догляд. Одне з найважливіших правил — це завжди зливати воду з резервуара після кожного використання, адже застояна волога може призвести до утворення плісняви.

Матеріали для чищення:

Харчова сода

Ватні палички

Дистильована вода

Інструкція:

Для очищення вентиляційних отворів та підошви праски приготуйте пасту з харчової соди та води у пропорції 2:1. Нанесіть пасту на підошву, особливо на місця з мінеральними відкладеннями, та протріть її вологою тканиною. Змочіть ватні палички у дистильованій воді та акуратно протріть парові отвори. Злийте всю воду з резервуара праски, після чого налийте у нього дистильовану воду чи суміш із 1/4 склянки білого оцту та 3/4 склянки води. Увімкніть праску на максимальну температуру та включіть функцію пари. Проводьте праскою над мискою, щоб вода та пара змели з підошви накип і пил. Коли резервуар для води спорожніє, ваша праска буде чистою.

Функція самоочищення праски

Багато сучасних прасок мають вбудовану функцію самоочищення, це спрощує догляд за ними. Якщо ваша праска оснащена такою функцією, обов’язково скористайтеся нею, дотримуючись інструкцій виробника.

Як вивести плями з підошви праски

Іноді на підошві праски з’являються чорні плями, які можуть виникати через розплавлені волокна тканини, залишки води чи пил. Щоб очистити її, використовуйте два прості засоби: сухий бавовняний рушник і сіль.

Матеріали для чищення:

Сухий бавовняний рушник

Сіль

Інструкції:

Увімкніть праску на найвищий рівень і вимкніть подачу пари. Проведіть гарячою праскою по сухому бавовняному рушнику до тих пір, поки він не стане чистим. Насипте столову ложку солі на газету, паперовий рушник або сухий бавовняний рушник і повторіть процес.

Як часто потрібно чистити праску

Частота чищення праски залежить від того, як часто ви нею користуєтеся. Якщо праска використовується щодня, краще чистити її хоча б раз на місяць. Якщо ж ви користуєтеся праскою рідше, проводьте очищення пару разів на рік. Збереження чистоти праски допоможе запобігти накопиченню бруду та пилу, це може пошкодити тканину та скоротити термін служби приладу.

Поради:

Правильний догляд за праскою важливий не тільки для збереження її чистоти, а й для ефективності роботи.

Завжди зливайте воду після використання, щоб запобігти утворенню плісняви.

Протирайте праску після кожного використання, коли вона охолоне.

Не використовуйте праску на занадто високих температурах, щоб уникнути пошкодження тканини та пристрою.

Дотримуючись цих порад, ваша праска прослужить вам довше та допоможе безпечно й ефективно розгладжувати одяг.

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