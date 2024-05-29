Як правильно поливати квіти: поради садівника

Кожна рослина індивідуальна, з індивідуальним поливом, але все ж є певні правила, що підійдуть багатьом з них.

На своїй сторінці TikTok садівник 2 Quacks & 5 Clucks Farm завжди дає корисні поради що до рослин та догляду за ними. Цього разу він записав відео в якому розповів про полив кімнатних рослин і помилку, якої ми всі можемо припускатися під час цього процесу.

Ніколи не поливайте квіти у горщику зверху. Якщо ви думаєте, що таким чином вони отримують достатню кількість води, бо вона просочиться через всю землю і дійде до дна горщика так, щоб аж лилась з-під низу, то це неправда. З боків вона просочиться швидше і витече знизу не обов’язково потрапивши навіть до середини ґрунту горщика.

На відео автор демонструє такий полив і показує, що вода витекла, а земля залишилась сухою. Отже, коріння вашої рослини не отримало достатньої кількості води.

Але, якщо поливати рослину знизу, поставивши горщик у піддон з водою, ви побачите, що за деякий час навіть земля зверху горщика стане вологою. Це означає, що вона повністю намокла і рослина своїм корінням насититься необхідною їй кількістю води.

Це чудовий метод поливу, адже рослина і земля немов “губка” вбирають саме стільки води, скільки треба і шанси залити рослину мінімізуються.

Якщо ви турбуєтесь, що у вашої рослини маленьке коріння і воно не дістане води, то варто спробувати, адже у багатьох рослин досить довге коріння попри маленькі розміри. Крім того, рослини бажано висаджувати у горщики за розміром, які будуть збільшуватись разом з ними. Також підписники звернули увагу, що час від часу рослину варто поливати зверху, щоб вимити сольові відкладення.

Нещодавно ми писали про те “Як зробити крапельне поливання для домашніх квітів”.

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