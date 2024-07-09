Як правильно поливати рослини рисовою водою

Рисова вода - це справжнє диво для рослин. Від її властивостей стимулюється ріст рослин, покращується мікробіота та цвітіння.

На сторінці Gardening Soul вийшло нове відео про користь рисової води та як правильно нею поливати квіти.

Переваги рисової води:

Посилення росту рослин;

Знижений ризик надмірного запліднення;

Підвищення врожайності багатьох культур;

Хороша популяція бактерій у ґрунті;

Допомагає вкоріненню та розмноженню.

Ніколи не лийте рисову воду прямо у квітковий горщик. Ви можете легко спалити коріння і воно почне смердіти.

Правильний спосіб – перелити рисову воду в пластикову пляшку та залишити на сонці на 15 днів. Кожні два дні відкручуйте кришку пляшки, щоб провітрити воду. Після бродіння добриво розбавити водою перед поливом.

Рисова вода підходить лише рослинам, які полюбляють кислотний ґрунт.

Ферментовану і неферментовану рисову воду можна зберігати двома способами:

Після бродіння зберігайте рідину в холодильнику;

Для екстрагованої рисової води шляхом промивання ви можете залишити її приблизно на 3 дні, навіть без охолодження.

За кількістю поживних речовин і властивостей, що стимулюють ріст рослин, рисова вода краще звичайної. Її можна застосовувати регулярно, але з помірністю, під час поливання рослини.

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