Як правильно поливати сад у спекотну посушливу погоду

Ми зібрали для вас найдієвіші поради садівників щодо порятунку рослин у період літньої спеки та посухи.

У спеку та за відсутності дощів усі рослини відчувають стрес, крім хіба що кактусів та сукулентів. Для деяких рослин така погода може стати фатальною, водночас більшість прийде до норми після сильного дощу.

Чому не можна поливати рослини у спеку

У сильну спеку, коли сонце особливо активне, про шланг із водою краще забути з кількох причин:

краплі води на листі діють як збільшувальне скло, і воно просто згорає на сонці;

у сильну спеку після поливання на поверхні ґрунту утворюється шар, який слабо пропускає кисень до коріння рослин;

поливання у спеку стимулює потяг коріння рости на поверхні ґрунту, а не вглиб його, що не сприяє нормальному розвитку кореневої системи рослини;

коренева система також швидше вигорає та висушується, якщо поливати у спеку.

Чим поливати рослини у спеку

У спекотні сонячні дні замість шланга краще скористатися лійкою та поливати рослину акуратно під корінь. Щоб на поверхні ґрунту не утворилася кірка, що перешкоджає проникненню кисню до коріння, після поливання бажано злегка розпушити ґрунт навколо рослини.

Хороший варіантом також є крапельне поливання рослин.

Коли краще поливати рослини у спекотні літні дні

Влітку поливати рослини потрібно рано-вранці, бажано закінчити поливання 8 ранку, і ввечері, після шостої. Деякі садівники стверджують, що ранкове поливання все ж краще, тому що в политому на ніч ґрунті можуть розвиватися грибкові захворювання. Інші ж дотримуються протилежної думки, вважаючи, що ввечері вода краще вбирається та проникає глибше у ґрунт.

Якою має бути температура води для поливання

Досвідчені садівники рекомендують поливати рослини не холодною водою, щоб уникнути температурного шоку. Для цього варто за день до поливання набрати воду до великого резервуара та дати воді нагрітися на сонці.

Оптимальна температура для поливу – 18-22 градуси.

Які рослини вимагають поливання першочергово

Поливаючи сад, ми можемо зберегти життя вразливим рослинам, але варто бути обережними. Для початку варто вирішити, які рослини гостро потребують поливання. Шукайте ознаки серйозного в'янення. Багато однолітників, наприклад петунії, нормально переносять невелику посуху, яка для них краща, ніж надмірне поливання. Якщо бачите, що ваші петунії вже досить помітно зів'яли, полийте їх – і ви побачите, як швидко вони відновляться.

Поливання особливо важливе для квітучих багаторічників. Дорослі чагарники та дерева повинні поливатися, доки не піде дощ.

Флокси, високі дзвіночки та жоржини можуть потребувати поливання в спеку.

Троянди варто поливати, якщо вони починають виявляти ознаки в'янення.

Як поливати рослини у спекотний період літа

Головне правило поливання рослин у спеку твердить – рясне одноразове поливання, кожні кілька днів, ефективніше за швидке щоденне обприскування. Якщо ви виливатимете під кущ помідорів половину стандартної 5-ти літрової лійки тричі на тиждень – це буде краще, ніж якщо ви щодня злегка зволожуватимете ґрунт, швидко поливаючи весь город зі шланга.

Як зберегти вологу в ґрунті

Не нехтуйте мульчуванням. Мульча – відмінний засіб, що допомагає зберігати вологу в ґрунті. Якщо попереду спекотна посушлива погода, просто розкладіть під кущами та квітами зрізану з газону траву, це допоможе їм пережити найважчі дні літа.

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