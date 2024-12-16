Як правильно помити мікрохвильовку: корисні поради

Чиста мікрохвильова піч — це питання естетики та здоров’я. Відомо, що в залишках їжі, які осідають на стінках цього приладу, можуть розмножуватися бактерії. Також варто пам’ятати про те, як неприємні запахи можуть зіпсувати приготування чи розігрівання їжі.

Видання Martha Stewart поділилося порадами про те, як легко підтримувати мікрохвильову піч у чистоті та використовувати лише підручні засоби.

Як часто потрібно мити мікрохвильову піч

Краще щодня протирати мікрохвильову піч вологою ганчіркою, щоб видалити крихти та щойно розлиту їжу. Це допоможе підтримувати прилад у належному стані. Все, що вибухнуло в мікрохвильовій печі, а потім висохло, буде надзвичайно складно видалити, тож регулярне протирання допоможе уникнути цього.

Повноцінне очищення необхідне залежно від частоти використання мікрохвильовки. Робіть його щотижня чи раз на місяць, залежно від забрудненості. Якщо ваша мікрохвильовка активно використовується, наприклад, підлітками для приготування перекусів або працівниками на роботі, то очищувати її слід частіше. Особливо важливо це робити після того, як щось розлилося чи утворився неприємний запах.

Як правильно витирати мікрохвильову піч

Щоденне протирання мікрохвильової печі не займе багато часу, але важливо не пропускати певні зони, наприклад, верхню частину, адже вона — це зона, про яку всі забувають. Часто, коли мікрохвильовка має ніби чистий вигляд, верх всередині залишається брудним.

Кроки для ефективного прибирання:

Почніть з верхньої частини мікрохвильової печі та поступово рухайтеся вниз.

Протріть верх, стінки та дно.

Вийміть лоток і помийте його відповідно до рекомендацій виробника.

Приберіть крихти під лотком.

Не забудьте про дверцята, ручку та кнопки — вони також потребують регулярного очищення.

Як гарно помити мікрохвильову піч

Якщо ви помітили пригорілу їжу чи плями, варто провести ретельне очищення. Для цього можна використовувати прості домашні засоби, такі як харчова сода, оцет і лимон.

Паста з харчової соди

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води до стану пасти. Нанесіть пасту на плями, залиште на кілька хвилин, а потім видаліть її рушником із мікрофібри. Для стійких забруднень, таких як розплавлений сир, використовуйте пластиковий скребок для фарби. Намочіть місце теплою водою та сир має легко відійти.

Лимон і оцет

Наповніть скляну миску водою.

Додайте свіжий сік лимона для приємного аромату.

Поставте миску на поворотну підставку мікрохвильовки та увімкніть прилад на максимальну потужність на дві хвилини.

Після завершення циклу акуратно вийміть миску та підставку. Будьте обережні, вони будуть гарячими.

Змочіть тканину з мікрофібри водою та білим оцтом, а потім витріть усі залишки їжі та плями.

Як позбутися запахів

Неприємний запах у мікрохвильовій печі може виникнути через залишки їжі, наприклад, бекону чи підгорілого попкорну. Для усунення запахів використовуйте воду з оцтом. Залиште невелику миску з водою, змішаною з 1/4 склянки оцту, на ніч. Оцет вбере всі запахи та освіжить ваш прилад.

Регулярне очищення мікрохвильової печі — запорука її довговічності та вашого комфорту. Використовуйте підручні засоби, такі як харчова сода, оцет і лимон, для гарного очищення та усунення запахів.

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