Як правильно прати подушки: корисні поради

Подушки — важлива частина нашого зручного сну. Проте чи замислювалися ви колись, чи дійсно правильно все робите під час прання?
Видання Martha Stewart поділилося дієвими порадами, які допоможуть зберегти подушки свіжими та у чудовому стані.
Як часто потрібно прати подушки
Подушки слід чистити принаймні кожні три-шість місяців. Регулярне прання допомагає позбутися пилових кліщів і бруду, які з часом накопичуються. Важливо пам'ятати, що деякі подушки потребують особливого догляду та не підлягають машинному пранню.
Як прати подушки у пральній машині
Більшість подушок, зокрема з наповненням бавовною, пір’ям, пухом або волокном, можна прати у пралці.
- Зніміть наволочки та захисні чохли.
- Попередньо обробіть плями. Нанесіть невелику кількість натурального мийного засобу на забруднені ділянки.
- Зберігайте баланс. Помістіть дві подушки одночасно до пральної машини.
- Додайте мийний засіб і оцет. Використовуйте натуральний засіб і додайте ½ склянки білого оцту для видалення запахів.
- Виберіть делікатний цикл. Прати слід у холодній або теплій воді, щоб зберегти форму та структуру наповнювача.
- Сушіння. Після прання помістіть подушки у сушарку з тенісними або м’ячами для сушіння. Сушіть на слабкому температурному режимі, періодично перевіряючи стан.
Як прати подушки вручну
Подушки з "піни з пам’яттю" краще чистити вручну, щоб уникнути пошкоджень.
- Наповніть ванну теплою водою.
- Додайте мийний засіб і оцет. Використовуйте натуральний засіб і ½ склянки білого оцту.
- Чистка. Занурте подушки у воду та акуратно стискайте, щоб видалити бруд. Для сильних забруднень використовуйте м’яку щітку.
- Ретельно полощіть. Змініть воду кілька разів, поки не змиєте весь мийний засіб.
- Видаліть зайву воду. Промокніть подушки рушником, але не викручуйте їх.
- Сушіть на рівній поверхні. Покладіть подушки на рушники та періодично перевертайте їх для рівномірного висихання.
Як усунути запахи з подушок
Якщо подушки після прання все ще мають запах, використовуйте прості засоби:
- Сонячне світло. Винесіть подушки на свіже повітря та залиште під прямим сонячним світлом на кілька годин. Перевертайте їх для рівномірного провітрювання.
- Харчова сода. Посипте подушки содою, залиште на кілька годин, а потім ретельно струсіть або пропилотяжте.
Як часто слід змінювати подушки
Міняйте подушки кожні 1,5-2 роки. З часом вони накопичують бактерії та втрачають форму, а це може впливати на ваш сон і здоров’я.
Догляд за подушками між пранням
Щоб подовжити термін служби подушок і зберегти їх чистими:
- Використовуйте захисні чохли. Вони зменшують контакт подушки з пилом і брудом.
- Провітрюйте подушки. Час від часу залишайте їх на свіжому повітрі.
- Тримайте ліжко чистим. Не їжте на ліжку та обмежуйте доступ домашніх тварин до спальні.
Дотримуючись цих порад, ви забезпечите собі свіжий та здоровий сон, а ваші подушки залишатимуться в чудовому стані.
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