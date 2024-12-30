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Як правильно прати подушки: корисні поради

Як правильно прати подушки: корисні поради

Як правильно прати подушки / Фото: Associated Press

Подушки — важлива частина нашого зручного сну. Проте чи замислювалися ви колись, чи дійсно правильно все робите під час прання?

Видання Martha Stewart поділилося дієвими порадами, які допоможуть зберегти подушки свіжими та у чудовому стані.

Як часто потрібно прати подушки

Подушки слід чистити принаймні кожні три-шість місяців. Регулярне прання допомагає позбутися пилових кліщів і бруду, які з часом накопичуються. Важливо пам'ятати, що деякі подушки потребують особливого догляду та не підлягають машинному пранню.

Як прати подушки у пральній машині

Більшість подушок, зокрема з наповненням бавовною, пір’ям, пухом або волокном, можна прати у пралці. 

  • Зніміть наволочки та захисні чохли.
  • Попередньо обробіть плями. Нанесіть невелику кількість натурального мийного засобу на забруднені ділянки.
  • Зберігайте баланс. Помістіть дві подушки одночасно до пральної машини.
  • Додайте мийний засіб і оцет. Використовуйте натуральний засіб і додайте ½ склянки білого оцту для видалення запахів.
  • Виберіть делікатний цикл. Прати слід у холодній або теплій воді, щоб зберегти форму та структуру наповнювача.
  • Сушіння. Після прання помістіть подушки у сушарку з тенісними або м’ячами для сушіння. Сушіть на слабкому температурному режимі, періодично перевіряючи стан.

Як прати подушки вручну

Подушки з "піни з пам’яттю" краще чистити вручну, щоб уникнути пошкоджень. 

  • Наповніть ванну теплою водою.
  • Додайте мийний засіб і оцет. Використовуйте натуральний засіб і ½ склянки білого оцту.
  • Чистка. Занурте подушки у воду та акуратно стискайте, щоб видалити бруд. Для сильних забруднень використовуйте м’яку щітку.
  • Ретельно полощіть. Змініть воду кілька разів, поки не змиєте весь мийний засіб.
  • Видаліть зайву воду. Промокніть подушки рушником, але не викручуйте їх.
  • Сушіть на рівній поверхні. Покладіть подушки на рушники та періодично перевертайте їх для рівномірного висихання.

Як усунути запахи з подушок

Якщо подушки після прання все ще мають запах, використовуйте прості засоби:

  • Сонячне світло. Винесіть подушки на свіже повітря та залиште під прямим сонячним світлом на кілька годин. Перевертайте їх для рівномірного провітрювання.
  • Харчова сода. Посипте подушки содою, залиште на кілька годин, а потім ретельно струсіть або пропилотяжте.

Як часто слід змінювати подушки

Міняйте подушки кожні 1,5-2 роки. З часом вони накопичують бактерії та втрачають форму, а це може впливати на ваш сон і здоров’я.

Догляд за подушками між пранням

Щоб подовжити термін служби подушок і зберегти їх чистими:

  • Використовуйте захисні чохли. Вони зменшують контакт подушки з пилом і брудом.
  • Провітрюйте подушки. Час від часу залишайте їх на свіжому повітрі.
  • Тримайте ліжко чистим. Не їжте на ліжку та обмежуйте доступ домашніх тварин до спальні.

Дотримуючись цих порад, ви забезпечите собі свіжий та здоровий сон, а ваші подушки залишатимуться в чудовому стані.

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