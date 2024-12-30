Як правильно прати подушки: корисні поради

Подушки — важлива частина нашого зручного сну. Проте чи замислювалися ви колись, чи дійсно правильно все робите під час прання?

Видання Martha Stewart поділилося дієвими порадами, які допоможуть зберегти подушки свіжими та у чудовому стані.

Як часто потрібно прати подушки

Подушки слід чистити принаймні кожні три-шість місяців. Регулярне прання допомагає позбутися пилових кліщів і бруду, які з часом накопичуються. Важливо пам'ятати, що деякі подушки потребують особливого догляду та не підлягають машинному пранню.

Як прати подушки у пральній машині

Більшість подушок, зокрема з наповненням бавовною, пір’ям, пухом або волокном, можна прати у пралці.

Зніміть наволочки та захисні чохли.

Попередньо обробіть плями. Нанесіть невелику кількість натурального мийного засобу на забруднені ділянки.

Зберігайте баланс. Помістіть дві подушки одночасно до пральної машини.

Додайте мийний засіб і оцет. Використовуйте натуральний засіб і додайте ½ склянки білого оцту для видалення запахів.

Виберіть делікатний цикл. Прати слід у холодній або теплій воді, щоб зберегти форму та структуру наповнювача.

Сушіння. Після прання помістіть подушки у сушарку з тенісними або м’ячами для сушіння. Сушіть на слабкому температурному режимі, періодично перевіряючи стан.

Як прати подушки вручну

Подушки з "піни з пам’яттю" краще чистити вручну, щоб уникнути пошкоджень.

Наповніть ванну теплою водою.

Додайте мийний засіб і оцет. Використовуйте натуральний засіб і ½ склянки білого оцту.

Чистка. Занурте подушки у воду та акуратно стискайте, щоб видалити бруд. Для сильних забруднень використовуйте м’яку щітку.

Ретельно полощіть. Змініть воду кілька разів, поки не змиєте весь мийний засіб.

Видаліть зайву воду. Промокніть подушки рушником, але не викручуйте їх.

Сушіть на рівній поверхні. Покладіть подушки на рушники та періодично перевертайте їх для рівномірного висихання.

Як усунути запахи з подушок

Якщо подушки після прання все ще мають запах, використовуйте прості засоби:

Сонячне світло. Винесіть подушки на свіже повітря та залиште під прямим сонячним світлом на кілька годин. Перевертайте їх для рівномірного провітрювання.

Харчова сода. Посипте подушки содою, залиште на кілька годин, а потім ретельно струсіть або пропилотяжте.

Як часто слід змінювати подушки

Міняйте подушки кожні 1,5-2 роки. З часом вони накопичують бактерії та втрачають форму, а це може впливати на ваш сон і здоров’я.

Догляд за подушками між пранням

Щоб подовжити термін служби подушок і зберегти їх чистими:

Використовуйте захисні чохли. Вони зменшують контакт подушки з пилом і брудом.

Провітрюйте подушки. Час від часу залишайте їх на свіжому повітрі.

Тримайте ліжко чистим. Не їжте на ліжку та обмежуйте доступ домашніх тварин до спальні.

Дотримуючись цих порад, ви забезпечите собі свіжий та здоровий сон, а ваші подушки залишатимуться в чудовому стані.

Читайте також: