Як правильно прати рушники: корисні поради

Рушники — важлива частина нашого побуту та, здавалося б, догляд за ними досить простий: кинув у пральну машину та готово. Проте насправді, щоб рушники залишалися м’якими та пухнастими, слід враховувати кілька важливих нюансів.

Видання Martha Stewart розповіло про лайфгаки з прання та догляду за текстилем, які допоможуть правильно прати рушники та підтримувати їхній гарний стан.

Навіщо правильно прати рушники

Рушники щодня стають вологими та забрудненими, тому неправильний догляд може призвести до втрати їхніх властивостей: вони стають жорсткими, погано вбирають воду та навіть починають виділяти затхлий запах. Важливо звертати увагу на тип тканини, колір рушників та дотримуватись інструкцій виробника.

Ключові принципи прання рушників

Перед використанням обов’язково виперіть нові рушники. Це дозволяє "відкрити" волокна тканини та видалити залишки фабричних пом’якшувачів, які можуть зменшувати здатність рушника вбирати вологу. Додайте пів склянки білого оцту під час циклу полоскання — це допоможе видалити залишки хімікатів. Сортуйте рушники за кольором. Білі та кольорові рушники потребують різного температурного режиму прання. Темні кольори краще прати у холодній чи теплій воді (приблизно 40°C), щоб зберегти яскравість, тоді як білі рушники перуть у гарячій воді для збереження їхньої яскравості. Періть рушники окремо від одягу. Це допомагає уникнути потрапляння ворсинок на інші речі.

Як правильно прати кольорові рушники

Використовуйте м’який пральний порошок і холодну чи теплу воду.

Додайте безпечний очисник для кольорового текстилю, щоб видалити стійкі плями.

Під час полоскання додайте від половини до однієї склянки білого оцту. Це підвищить яскравість кольорів та усуне неприємні запахи.

Як прати білі рушники

Використовуйте гарячу воду та безхлорний відбілювач для видалення плям. Наприклад, кисневі засоби на основі перкарбонату натрію допоможуть зберегти яскравість білих рушників.

Не перевантажуйте пральну машину — це забезпечить кращий результат прання.

Увага! Ніколи не змішуйте оцет і відбілювач, адже це може призвести до виділення небезпечного газу.

Як уникнути затхлого запаху та видалити плями

Білий оцет — чудовий натуральний засіб для боротьби із запахами та плямами. Замочіть рушники у воді з додаванням білого оцту на 3-5 хвилин перед пранням. Це також допоможе зробити тканину м’якшою.

Секрети сушіння рушників

Не залишайте рушники у пральній машині після прання. Якщо вони довго залишаються вологими, то можуть мати запах цвілі.

Сушіть у сушильній машині на середньому рівні нагріву. Струсіть рушники перед тим, як покласти їх у сушарку, щоб зберегти їхню пухнастість.

Уникайте сушіння на мотузці. Це може зробити тканину жорсткою та неприємною на дотик.

Складіть рушники відразу після висихання. Якщо рушники повністю сухі, їх легко скласти та зберігати без ризику накопичення вологи.

Як часто прати рушники

Рекомендується прати рушники після 3-4 використань. Проте, якщо рушник використовується у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті), прати треба частіше.

Дотримуючись цих простих порад, ви забезпечите рушникам довговічність, збережете їхню м’якість і свіжість на довгі роки. Дбайливий догляд за текстилем робить наш побут комфортнішим, а улюблені рушники завжди будуть тішити вас своїм виглядом та якістю.

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