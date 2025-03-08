Як правильно прати та чистити штори: корисні поради

Штори доповнюють інтер’єр, надають кімнаті затишку та стилю, а також виконують практичні функції: захищають від сонячного світла, забезпечують приватність і навіть впливають на якість повітря в оселі. Проте, якщо за ними не доглядати, вони можуть накопичувати пил, алергени та неприємні запахи, створювати відчуття недоглянутості.

Щоб уникнути цього, важливо регулярно очищувати штори, враховуючи їхній матеріал і рівень забруднення. Неправильне прання чи чистка можуть призвести до втрати форми, знебарвлення чи навіть пошкодження тканини, про це розповіло видання RealSimple.

Як часто потрібно чистити штори

Частота прання та чистки штор залежить від навколишнього середовища. Штори у будинках, розташованих у запилених районах або поблизу доріг, потребують частішого догляду. Також варто враховувати наявність алергіків і домашніх тварин.

Алергікам рекомендується пилотяжити чи прати штори кожні 1-2 місяці, щоб мінімізувати кількість пилових частинок у повітрі.

Власникам домашніх улюбленців варто очищувати штори кожні 3-4 місяці, щоб уникнути накопичення шерсті та запахів.

Якщо ж у вашій оселі немає надмірної запиленості чи тварин, достатньо очищувати штори раз на 8-12 тижнів.

Відпарювання та пилотяжіння бажано проводити раз на місяць, щоб підтримувати свіжість тканини.

Як правильно чистити штори

Матеріал штор відіграє ключову роль у виборі методу чищення. Деякі тканини потребують делікатного догляду, а інші можна без проблем прати у пралці.

Вакуумне очищення

Пилотяг із насадкою для меблів – чудовий спосіб позбутися пилу між пранням. Особливо ефективно це працює для оксамитових, вовняних або шовкових штор. Головне – використовувати мінімальну потужність, щоб не пошкодити тканину.

Відпарювання

Відпарювач для одягу – один із найзручніших методів догляду за шторами. Перевага цього способу в тому, що штори не потрібно знімати з карниза, прати та чекати висихання. Пара допомагає розгладити складки, освіжити тканину та знищити мікроби.

Машинне прання

Якщо штори виготовлені з натуральної чи синтетичної тканини, їх можна прати у пральній машинці на делікатному режимі з холодною водою. Щоб уникнути втрати кольору:

Перед пранням обов’язково зніміть гачки та кільця.

Використовуйте м’який мийний засіб і вибирайте делікатний цикл.

Температура води не повинна перевищувати 30°C.

Штори з затемнювальним ефектом краще сушити природним способом, а не у сушарці.

Ручне прання

Для делікатних тканин, таких як шовк або мереживо, рекомендується ручне прання. Для цього:

Наберіть у ванну чи велику миску теплу воду (не гарячу!).

Додайте м’який пральний засіб.

Замочіть штори на 15-20 хв.

Акуратно виперіть, не викручуйте, а лише злегка відіжміть тканину.

Прополощіть у чистій воді та дайте їй стекти.

Хімчистка

Якщо на етикетці вказано, що штори потребують хімчистки, не експериментуйте з домашніми методами. Це особливо актуально для дорогих або складних за структурою тканин, таких як жакард, важкий оксамит або штори з вишивкою.

Що робити з поліестеровими шторами

Якщо йдеться про штори для душових кабін, їх теж потрібно регулярно чистити, адже вологість сприяє появі плісняви. Для цього:

Замочіть їх у ванні з теплою водою, додайте 1-2 склянки оцту.

Потріть губкою чи м’якою щіткою.

Прополощіть та дайте висохнути природним способом.

Такі штори також можна прати у машинці на делікатному режимі, додавши до завантаження кілька рушників, які створять тертя та допоможуть краще очистити матеріал.

Загальні поради

Регулярне провітрювання – допоможе уникнути накопичення пилу та неприємних запахів.

Захист від вигорання – якщо ваші штори довго піддаються впливу сонця, обирайте тканини зі спеціальним UV-захистом.

Перевіряйте етикетку – виробники вказують найкращий метод догляду, який допоможе зберегти якість тканини.

Завдяки правильному догляду ваші штори будуть не лише красивими, а й чистими, даруючи вашій оселі затишок і свіжість.

Ми також писали про те, чи потрібно прати нові простирадла та одяг перед використанням.

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