Як правильно робити закупи у магазині: 12 корисних порад

Подобається вам це чи ні, але купівля продуктів – частина нашого повсякденного життя, від якої нікуди не подітися. Щоб забезпечити себе та свою родину свіжою їжею, ми часто змушені проводити години у супермаркетах, а іноді навіть повертатися туди кілька разів на тиждень. Однак з часом у багатьох із нас формуються шкідливі звички, які роблять цей процес менш ефективним і навіть витратним.

Видання realsimple розповіло, що реорганізувавши власний підхід до купівлі, ви зможете не лише зекономити гроші та час, а й отримати більше задоволення від цього процесу.

Не ходіть до магазину голодними

Голод – поганий радник, особливо коли справа доходить до закупів. Ви, ймовірно, купуватимете імпульсивно, керуючись моментною тягою, а не раціональним підходом до вибору продуктів. Відомо, що голодні покупці витрачають більше грошей та частіше обирають нездорову їжу. Якщо похід до магазину збігається з часом, коли ви зазвичай їсте, перекусіть чимось легким перед виходом і тоді ваші закупи будуть продуманішими.

Завжди складайте список

Перед тим, як вирушати до магазину, витратьте кілька хвилин на складання списку закупів. Це допоможе уникнути імпульсивних витрат і забутих необхідних продуктів. Ви можете структурувати список за категоріями — овочі, м'ясо, молочні продукти, заморожені товари. Ще один варіант – скласти список інгредієнтів, які вам потрібні для запланованих страв.

Не купуйте тільки органічні продукти

Органічні продукти мають свої переваги, але часто їхня ціна значно перевищує звичайну. Якщо це не вкладається у ваш бюджет, краще обирати будь-які фрукти та овочі, ніж ігнорувати їх зовсім. Просте правило: продукти з їстівною шкіркою краще обирати органічними, а ті, що захищені товстою неїстівною оболонкою (банани, авокадо, кавуни), можна брати звичайними.

Завжди подумайте про транспортування продуктів

Якщо ви вирушаєте до магазину пішки або на велосипеді, обов'язково візьміть багаторазові сумки чи рюкзак, який зручно нести. Для заморожених та охолоджених продуктів використовуйте термосумки або пакети з льодом. Це допоможе уникнути псування продуктів, особливо якщо дорога додому займає певний час.

Обережно купуйте товари зі знижками

Не всі акції однаково вигідні. Наприклад, вичерпаний термін придатності або сумнівна якість можуть перетворити економію на ризик харчового отруєння. Особливо обережно ставтеся до знижок на м'ясо, рибу та готові страви. Якщо сумніваєтеся, обов’язково перевіряйте запах і зовнішній вигляд продукту перед купівлею.

Не купуйте гуртом, якщо не впевнені, що використаєте продукти

Купівля великих обсягів вигідна лише тоді, коли ви точно знаєте, що все це споживете до закінчення терміну придатності. Інакше ви ризикуєте просто викинути гроші разом із зіпсованою їжею. Наприклад, великі пакування яєць або круп можуть здаватися дешевшими, але якщо ви не використовуєте їх регулярно, краще взяти меншу кількість.

Долучайтеся до програм лояльності

Більшість супермаркетів пропонують програми лояльності, які дозволяють заощаджувати на закупах або отримувати бонуси. Реєстрація у таких програмах часто займає лише кілька хвилин, а економія може бути суттєвою.

Робіть закупи частіше, але меншими обсягами

Якщо у вас є можливість, спробуйте ходити по продукти кілька разів на тиждень. Це дозволить купувати свіжіші продукти та уникнути перевантаження холодильника. Також ви менше викидатимете зіпсованих продуктів, що позитивно вплине на бюджет.

Уникайте пікових годин

Щоб уникнути натовпів і довгих черг, плануйте свої візити до магазину на ранковий час, під час обідньої перерви або ближче до закриття. Так ви зможете спокійніше вибрати потрібні продукти та уникнути стресу.

Робіть закупи із задоволенням

Якщо ви не любите ходити за продуктами, спробуйте змінити своє ставлення до цього процесу. Наприклад, виберіть новий магазин, відвідайте ринок або візьміть із собою друга для спільного шопінгу. Додайте до цієї рутини щось приємне, наприклад, чашку кави чи перекус.

Починайте купувати з продуктів тривалого зберігання

Під час купівлі завжди беріть швидкопсувні продукти останніми. Заморожені, охолоджені товари та сире м'ясо можуть втратити свою свіжість, якщо ви будете довго ходити магазином або займатися іншими справами після закупів.

Відокремлюйте сирі продукти від інших

Сире м'ясо, рибу та птицю завжди слід зберігати окремо від інших продуктів. Помістіть їх у пластикові пакети, щоб уникнути протікання, адже це може стати джерелом шкідливих бактерій. Це правило стосується як транспортування продуктів додому, так і їхнього зберігання у холодильнику.

Дотримуючись цих порад, ви зробите свої закупи більш організованими, приємними та безпечними. Пам'ятайте, що навіть такі, на перший погляд, рутинні справи можуть приносити радість і користь, якщо правильно до них підійти.

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