Як правильно сушити білизну: практичні поради

Ці прості рекомендації допоможуть вам не лише зберегти зовнішній вигляд улюблених речей, а й уникнути зайвих витрат на заміну гардероба.

Видання RealSimple поділилося професійними порадами щодо того, як правильно розвісити білизну, щоб продовжити термін її служби.

Певно, не потрібно вас переконувати у важливості інвестування в якісний одяг. Але варто пам’ятати, що правильний догляд за білизною — це ключовий елемент у збереженні її вигляду та тривалості служби. Для багатьох із нас прання є звичайною рутиною, яку хочеться виконати якнайшвидше. Однак варто трохи подумати про правильне прання та сушіння одягу, адже це суттєво вплине на його стан.

Комерційні сушарки, безумовно, мають свої переваги. Але один із найкращих способів зберегти ваші джинси, светри та блузки у відмінному стані — це підвішування, а не сушіння у машині. Тепло сушарки спричиняє усадку одягу з натуральних волокон, таких як бавовна. Крім того, воно сприяє вицвітанню яскравих кольорів. Якщо у вас є пляма, то сушіння у машині робить її майже неможливою для видалення.

Сушіння на повітрі допомагає уникнути цих проблем, а також позбавляє від статичного прилипання та неприємних запахів. Це також чудовий спосіб заощадити електроенергію та зменшити вуглецевий слід.

Крім того, розвішування одягу для сушіння, може стати медитативним процесом, який допомагає очистити розум і розслабитися.

Як правильно сушити білизну

Купуйте правильне обладнання

Щоб досягти найкращих результатів, подбайте про якісне спорядження. Якщо ви сушите одяг на мотузці, виберіть варіант із покриттям, яке запобігає іржавінню. Для сушіння у приміщенні підійдуть розбірні сушарки, які легко зберігати. Також не забудьте про дерев’яні прищіпки — вони менш схильні до іржавіння та забарвлення тканини.

Сортуйте білизну перед сушінням

Перед сушінням розділіть речі за типами тканини. Льон і бавовна підходять для стандартного сушіння, тоді як вовна та шовк потребують особливого підходу. Светри краще сушити у горизонтальному положенні, щоб вони не втратили форму.

Розвішуйте за розміром

Починайте з більших і важчих речей, як-от джинси та рушники та переходьте до легших — футболок і білизни. Уникайте перенавантаження сушарки, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Якщо сушите у приміщенні, виберіть добре провітрюване місце.

Сонце

Сонячне світло допоможе прискорити сушіння, усунути запахи та відбілити білі речі. Якщо турбуєтеся про вицвітання, вивертайте одяг навиворіт.

Доглядайте за особливими тканинами

Штани : вивішуйте за краї штанин, талією донизу.

: вивішуйте за краї штанин, талією донизу. Сорочки : використовуйте вішалки чи закріплюйте прищіпками за поділ.

: використовуйте вішалки чи закріплюйте прищіпками за поділ. Шкарпетки та білизна : розвішуйте так, щоб максимізувати контакт із повітрям.

: розвішуйте так, щоб максимізувати контакт із повітрям. Постільна білизна та рушники: перекидайте через мотузку та закріплюйте прищіпками.

Уникайте сушіння делікатних речей

Шовкові блузи, вовняні светри та речі, які легко деформуються, краще сушити горизонтально. Перевіряйте етикетки виробника для додаткових інструкцій.

Поради:

Використовуйте натуральні пом’якшувачі для пухнастості рушників.

Для усунення запахів збризкайте одяг сумішшю горілки та води (2:1).

Дотримуючись цих порад, ви не лише продовжите термін служби вашого одягу, але й зробите цей процес екологічним і приємним.

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