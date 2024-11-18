Як часто треба чистити собачу лежанку та як це правильно робити

Чистота в оселі – запорука комфорту та важлива умова для збереження здоров’я всієї родини, тож не треба забувати, що собачі лежанки можуть стати прихистком для мікробів і бактерій, які здатні нашкодити як вашому улюбленцеві, так і вам.

Видання Express поділилося рекомендаціями, як правильно доглядати за собачими ліжками, щоб уникнути неприємних наслідків.

Як часто треба мити лежанку

Виявляється, кожен 20-й власник ніколи не мив місце, де спить його собака, і це дійсно може стати серйозною проблемою. Регулярне чищення лежанки допомагає знизити ризик передавання інфекцій та накопичення шкідливих мікроорганізмів. Собачі ліжка входять до десятки найпоширеніших осередків мікроорганізмів у домі, де можуть міститися метицилінрезистентний стафілокок і фекалії.

Рекомендовано прати лежанку не менше одного разу на тиждень. Для активних собак, які проводять багато часу на вулиці, линяють або мають алергію, частоту прання треба збільшити до двох разів на тиждень.

Як мікроби в собачих лежанках впливають на здоров’я людини

Нехтування чистотою лежанки може негативно позначитися не лише на собаці, але й на його господарях. Мікроби можуть жити у тканинах лежанки до 12 місяців. Вони здатні:

викликати шкірні інфекції та подразнення у тварин;

стати джерелом хвороб, які передаються людям через контакт із собакою чи поверхнями, до яких він торкався;

поширюватися оселею, коли собака рухається між кімнатами.

Чим довше ви відкладаєте прання, тим важче буде вашій пральній машині видалити всі потенційні патогени з постільної білизни.

Ефективне чищення собачої лежанки

Зніміть покривала чи наволочки, якщо вони є, та видаліть шерсть за допомогою пилососа або липкого валика. Це допоможе уникнути забивання пральної машини.

Використовуйте гарячу воду (близько 60°C), щоб знищити бактерії та мікроби.

Застосовуйте пральні засоби, які не містять агресивних хімікатів і безпечні для тварин.

Якщо лежанка не має знімного покриття, її можна замочити у ванні з теплою водою і м’яким мийним засобом.

Сушіть лежанку за високої температури в сушильній машині або на відкритому повітрі під сонячним промінням.

Переконайтеся, що виріб повністю висох, щоб уникнути накопичення вологи, яка може спричинити появу плісняви.

Як часто треба чистити лежанку

Якщо тварина багато гуляє на вулиці, лежанку варто чистити частіше.

В період линяння або дощової погоди забрудненість лежанки збільшується.

Якщо собака має алергію або інші проблеми зі шкірою, чищення лежанки стає ще важливішим.

Подбайте про те, щоб собака почувався комфортно, а ваш дім залишався місцем, де здоров’я і затишок завжди йдуть поруч.

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