Як правильно завантажувати посудомийну машину: корисні поради

Посудомийна машина — один із найзручніших кухонних приладів, який дозволяє легко очистити навіть гори посуду одним натисканням кнопки.

Видання Martha Stewart поділилося корисними рекомендаціями щодо правильного завантаження посудомийної машини, які допоможуть отримати бездоганно чистий посуд без зайвих зусиль.

Адже немає нічого сумнішого, ніж відкрити посудомийну машину після циклу та побачити залишки їжі на тарілках або чашках. Основна причина такої ситуації часто криється у неправильному завантаженні посуду.Дотримуючись основних правил, ви не лише заощадите час і воду, але й уникнете необхідності повторного миття.

Як правильно завантажувати нижній кошик

Нижній кошик призначений для великих і важких предметів, таких як тарілки, каструлі, сковорідки та миски.

Столові прилади

Столові прилади мають розташовуватися у спеціальному кошику, який постачається разом із посудомийною машиною, зазвичай на нижній полиці.

Завжди намагайтеся впорядкувати прилади, розмістивши ножі, виделки та ложки окремо. Особливу увагу приділіть розташуванню ножів, їх краще покласти у задній частині кошика для безпеки.

Для кращого очищення виделки та ложки слід класти ручками вниз. Ножі для масла можна розташувати ручками вгору, щоб уникнути травм під час розвантаження. Проте гострі ножі краще мити вручну, адже посудомийна машина може пошкодити їхні ручки та заточку.

Миски

Великі миски, які використовуються для змішування чи подачі салатів, потрібно розташовувати на нижній полиці між зубцями брудною стороною всередину. Не складайте миски одна на одну, це може завадити якісному очищенню.

Тарілки

Тарілки слід ставити вертикально між зубцями, спрямовуючи їхню брудну сторону до центру, де розташовані форсунки для миття. Якщо тарілки не стоять стійко через вузькі зубці, відрегулюйте їхній нахил для кращого результату.

Каструлі та пательні

Розташовуйте каструлі та сковорідки на нижній полиці ближче до бічних чи задніх кутів. Каструлі мають бути дном униз, а пласкі пательні чи дека — брудною стороною всередину під кутом. Уникайте миття чавунного чи антипригарного посуду в машині — це може пошкодити його покриття.

Обробні дошки

Обробні дошки найкраще розташовувати збоку чи позаду нижньої полиці. Перевіряйте інструкції з догляду за ними, щоб переконатися, що їх можна мити у посудомийній машині. Дерев’яні дошки слід мити лише вручну.

Як завантажувати верхній кошик посудомийної машини

Верхній кошик призначений для легких і тендітних предметів, таких як чашки, невеликі миски та пластикові контейнери.

Довгий посуд

Лопатки, черпаки та інший довгий посуд слід класти на спеціальну полицю, якщо вона є. Якщо ні, розташуйте їх горизонтально на верхній полиці.

Посуд для напоїв

Чашки, кухлі та бокали слід розташовувати догори дном для ретельного очищення. Для уникнення пошкоджень ставте їх між зубцями під невеликим кутом.

Тарілки

Невеликі тарілки (для закусок або десертів) потрібно ставити вертикально у центрі верхньої полиці.

Миски

Маленькі миски розташовуйте між зубцями, нахиляючи їх до розпилювача. Уникайте накладання мисок одна на одну.

Пластикові контейнери

Пластикові контейнери слід завантажувати лише на верхню полицю, щоб уникнути деформації. Вони мають бути перевернуті догори дном. Перед завантаженням переконайтеся, що контейнер можна мити у посудомийній машині.

Поради для ефективного миття

Попередньо не мийте посуд

Попереднє ополіскування посуду не тільки не потрібне, але й може зменшити ефективність миття. Сучасні посудомийні машини оснащені датчиками, які визначають рівень забруднення та оптимальний режим миття. Однак залишки великих шматків їжі краще викинути перед завантаженням.

Не перевантажуйте машину

Перевантаження посудомийної машини може призвести до поганого очищення посуду чи навіть пошкодження приладу. Переконайтеся, що предмети не торкаються одне одного.

Не блокуйте розпилювачі

Розпилювачі забезпечують рівномірне розпилення води для ефективного очищення. Якщо вони заблоковані, якість миття значно знижується. Переконайтеся, що нічого не заважає їхній роботі.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете кожного разу отримувати блискучий та чистий посуд без зайвих зусиль.

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