Як правильно зберегти насіння томатів: поради садівниці

Збереження насіння ваших улюблених помідорів – це простий спосіб економії грошей, оскільки ви можете використовувати їх для посіву наступного року.

Садівниця sandra.urbangarden розповіла своїм підписникам, як зберегти насіння помідора, щоб наступного року виростити нову розсаду і не витрачати гроші на її купівлю.

Обирайте помідори з відкритим запиленням, а не гібридні сорти. Хоча можете спробувати їх також, адже, як каже авторка, вона випробовувала зберегти кілька гібридів і в неї все вийшло — вони дали гарний врожай. Сорти помідорів з відкритим запиленням містять усі традиційні сорти.

Що робити:

Вичавіть помідор або розріжте навпіл і дістаньте насіння з повністю стиглих помідорів у чисту банку;

Додайте трохи води, накрийте паперовими рушниками та приберіть якомога далі від прямих сонячних променів на кілька днів;

Після цього промийте їх чистою водою та повністю висушіть;

Зберігайте їх у текстильній сумці або паперовому пакетику.

Плюси збереження власного насіння:

Вас не налякає, якщо з прилавків магазинів зникне насіння вашого улюбленого сорту помідорів;

Ви будете розуміти, який врожай зійде і які помідори матимете — без неприємних та неочікувано несмачних сюрпризів;.

Ви збережете власні гроші.

Якщо ви вирощуєте більше одного сорту, ви можете виростити свій власний абсолютно новий сорт томатів шляхом перехресного запилення квітів.

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