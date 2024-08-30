Як правильно зберігати картоплю, щоб вона залишалася свіжою

Якщо ваша картопля не зберігається так довго, як того хотілося б, а льоху ви не маєте, пропонуємо ознайомитися з лайфгаками, які подовжать її свіжість.

Видання Daily Record поділилося зі своїми читачами цікавою та корисною інформацією, як правильно зберігати картоплю, щоб вона не поросла та довше залишалася свіжою. Картопля — улюблена культура українців. Вона смачна у будь-якому вигляді — смаженому, печеному, пюре чи вареному. Тож попри її широке використання у кулінарії, правильне зберігання для декого залишається загадкою.

Картопля краще зберігається у прохолодному, сухому, темному місці, оскільки вплив вологи та світла може призвести до гниття. Ідеальним місцем зберігання буде підвал, просторі шафи чи комори. Це стосується й інших коренеплодів, таких як ріпа, наприклад. Їхнє правильне зберігання забезпечує свіжість і збереження корисних елементів на тижні, а можливо навіть на весь сезон.

Крім того, забезпечення належного повітряного потоку має одне з вирішальних значень під час зберігання. На відміну від багатьох інших овочів, коренеплоди потребують хорошого провітрювання, щоб уникнути передчасного гниття. Уникайте герметичних контейнерів і обирайте для зберігання перфоровані пакети чи кошики.

Якщо ви плануєте зберігати вже зварену картоплю, дайте їй охолонути до кімнатної температури, перш ніж помістити у герметичний контейнер для заморожування або у поліетиленовий пакет, який можна закрити.

Також, картоплю не варто зберігати біля інших фруктів й овочів, які виробляють етилен. До таких продуктів можна віднести цибулю, авокадо та помідори, які можуть прискорити проростання та псування вашої картоплі. Тому завжди краще зберігати їх окремо.

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