Як правильно зберігати моркву: корисні поради

Морква — це природно солодкий та поживний овоч і справжня насолода для очей завдяки різноманіттю кольорів, від помаранчевого до червоного та фіолетового. Проте часто куплена морква, залишена у шухлядах або контейнерах після використання, швидко починає гнити. Щоб зберегти її свіжість, хрусткість і неповторний смак, важливо знати кілька простих, але ефективних порад щодо зберігання.

Видання RealSimple розповіло, як правильно доглядати за морквою, щоб вона завжди тішила вас своїми якостями.

Як зберігати цілу моркву

Перед тим, як зануритися у світ зберігання, варто звернути увагу на один нюанс: зелень, яка росте на моркві, слід обов’язково зрізати чи видалити. Зелень, залишена на корінні, вбирає вологу, а це призводить до прискореного загнивання. Також уникайте миття неочищеної моркви до того моменту, коли плануєте її використовувати. Зберігайте її сухою, так ви допоможете моркві залишатися гарною значно довше.

Рекомендації

Загорніть неочищену, немиту моркву у сухий паперовий рушник.

Помістіть її у герметичний контейнер або пакунок для зберігання харчових продуктів.

Зберігайте ємність у найпрохолоднішій частині холодильника.

Тримайте моркву якомога далі від продуктів, які виробляють етилен (наприклад, авокадо, яблука та помідори), оскільки цей газ може спричинити передчасне розкладання моркви та появу гіркого смаку.

За правильного зберігання ціла морква може залишатися свіжою у холодильнику приблизно три-чотири тижні.

Як зберігати очищену моркву

Морквяна шкірка є природним захисним шаром, тому після її видалення морква швидше висихає. Проте є ефективний спосіб зберегти очищену моркву свіжою та хрусткою протягом майже місяця.

Рекомендації

Ретельно вимийте очищену моркву.

Помістіть її в ємність з прохолодною водою та залиште у холодильнику.

Міняйте воду кожні кілька днів, щоб запобігти розвитку бактерій.

Перед вживанням ще раз промийте моркву.

Як зберігати дитячу моркву

Більшість "дитячої моркви" насправді є дорослою морквою, очищеною та нарізаною на невеликі шматочки. Тому для їх зберігання дотримуйтеся тих самих принципів, що й для очищеної моркви.

Рекомендації

Ретельно вимийте моркву.

Помістіть її в ємність з прохолодною водою та зберігайте у холодильнику.

Міняйте воду кожні кілька днів.

Перед вживанням ще раз промийте.

Як зберігати варену моркву

Якщо вам необхідно зберегти варену моркву, варто пам’ятати, що вона має зберігатися набагато коротший період.

Рекомендації:

Дайте вареній моркві повністю охолонути.

Перекладіть її у герметичну ємність.

Зберігайте у холодильнику до чотирьох днів.

Замороження моркви

Моркву можна успішно заморозити, зберегти її смак, текстуру та поживні властивості. Найкраще сповільнити ферментативну дію, яка спричиняє розкладання, за допомогою бланшування.

Рекомендації

Очистіть та наріжте моркву.

Бланшуйте її у киплячій воді протягом 2–3 хв (залежно від розміру шматочків).

Потім швидко перекладіть у миску з крижаною водою.

Щоб запобігти злипанню, розкладіть моркву на деко та помістіть у морозильну камеру приблизно на 3 години чи до повного заморожування.

Перекладіть заморожену моркву у герметичний пакет та поверніть у морозильну камеру.

Чому морква стає м’якою та гнучкою

Якщо ви помітили, що морква втратила свою хрусткість, це може бути пов’язано з втратою вологи. Таке відбувається, коли морква довго перебуває у сухому холодильнику чи якщо її не було попередньо очищено від зелені. Не варто викидати таку моркву — все, що їй потрібно, це добре напитися води.

Чи можна оживити мʼяку моркву

Просто занурте моркву у ємність з водою на приблизно годину та вона повинна повернутися до свого первісного вигляду. "Крижана ванна" також допомагає зміцнити її текстуру.

Чи можна зберігати моркву за кімнатної температури

Хоча зберігати моркву за кімнатної температури можливо, вона швидко псуватиметься — лише протягом трьох-п’яти днів. Якщо вирішите зберігати її поза холодильником, обов’язково тримайте у прохолодному, сухому місці, якомога далі від продуктів, які виробляють етилен.

Правильне зберігання моркви — це мистецтво, яке дозволяє зберегти її неповторну хрусткість, солодкість та поживні властивості. Дотримуйтеся цих простих порад і ви зможете насолоджуватися свіжою морквою навіть через тижні. Нехай ці корисні поради надихають вас на творчий підхід до зберігання овочів, адже збереження їхньої якості — це інвестиція у здоров’я та смак кожного приймання їжі.

Ми також писали про те, як зберігати різні види рослинної олії.

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