Як правильно зберігати помідори: в холодильнику чи при кімнатній температурі

Фахівці рекомендують перед зберіганням нарізати помідори та поміщати їх у герметичний контейнер – це допомагає зберегти текстуру та аромат.

Дискусії про те, де найкраще зберігати помідори, не вщухають. Дехто вважає, що холод робить плоди м’якшими та позбавляє їх смаку, інші ж наполягають, що зберігання в холодильнику продовжує їхню свіжість.

Як правильно зберігати томати, розповідає Useti.org.ua.

Більшість кухарів погоджуються, що охолодження вже повністю дозрілих плодів не тільки подовжує термін їх зберігання, а й не впливає на смакові якості. Проте варто пам’ятати, що цей метод підходить лише для стиглих помідорів. Незрілі ж краще залишити в теплому місці, щоб вони могли дозріти.

Крім того, фахівці рекомендують перед зберіганням нарізати помідори та поміщати їх у герметичний контейнер – це допомагає зберегти текстуру та аромат.

Отже, холодильник не шкодить стиглим томатам, але може уповільнити процес дозрівання незрілих плодів. Якщо хочете, щоб вони залишалися максимально смачними, зберігайте їх відповідно до їхнього стану дозрівання.

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