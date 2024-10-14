Як правильно зберігати та сушити корисні трави на зиму

Сушіть трави, експериментуйте зі смаками та насолоджуйтеся літнім ароматом навіть у зимовий період.
На сторінці gardenaryco розповіли, як зберегти літні трави, щоб насолоджуватися їхніми смаками та корисними властивостями весь рік до наступного врожаю.
Навіщо сушити трави
Сушіння трав — це простий спосіб зберегти їх унікальний смак і аромат. Адже вони зберігають більшість вітамінів і антиоксидантів, можуть зберігатися кілька місяців у сухому та прохолодному місці. Ви завжди можете додати їх до супів, салатів, соусів та десертів, щоб надати їм нових відтінків смаку чи просто заварювати чаї.
Як правильно сушити трави
- Збір трав. Почніть зі збору свіжих трав з вашого саду чи просто купіть їх на ринку. Ви можете обрати такі трави, як календула, ромашка, лаванда, орегано, розмарин, шавлія, чебрець тощо;
- Підготовка. Акуратно промийте зібрані трави під проточною водою, щоб видалити бруд і комах. Обережно висушіть їх паперовим рушником або дайте воді стекти;
- Сушіння. Складіть трави в пучки (по кілька стебел у кожному) і зв’яжіть їх ниткою. Повісьте пучки в сухому, темному та прохолодному місці. Важливо, щоб приміщення добре провітрювалося. Залиште трави висихати на 2-3 тижні.
- Зберігання. Коли трави повністю висохнуть, ви можете подрібнити їх у ступці чи подрібнити ножем.Перекладіть сушені трави в скляні банки з герметичною кришкою із темного скла.. Зберігайте в темному, сухому місці.
Поради:
- Можете наклеїти етикетки на банки, щоб знати, які трави зберігаються всередині.
- Хоча сушені трави можуть зберігатися кілька місяців, краще використовувати їх протягом року.
Літо дарує багатий врожай ароматних трав, тож не дозволяйте цим смачним рослинам даремно пропасти у зимові місяці.
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