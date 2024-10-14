Як правильно зберігати та сушити корисні трави на зиму

Сушіть трави, експериментуйте зі смаками та насолоджуйтеся літнім ароматом навіть у зимовий період.

На сторінці gardenaryco розповіли, як зберегти літні трави, щоб насолоджуватися їхніми смаками та корисними властивостями весь рік до наступного врожаю.

Навіщо сушити трави

Сушіння трав — це простий спосіб зберегти їх унікальний смак і аромат. Адже вони зберігають більшість вітамінів і антиоксидантів, можуть зберігатися кілька місяців у сухому та прохолодному місці. Ви завжди можете додати їх до супів, салатів, соусів та десертів, щоб надати їм нових відтінків смаку чи просто заварювати чаї.

Як правильно сушити трави

Збір трав. Почніть зі збору свіжих трав з вашого саду чи просто купіть їх на ринку. Ви можете обрати такі трави, як календула, ромашка, лаванда, орегано, розмарин, шавлія, чебрець тощо;

Почніть зі збору свіжих трав з вашого саду чи просто купіть їх на ринку. Ви можете обрати такі трави, як календула, ромашка, лаванда, орегано, розмарин, шавлія, чебрець тощо; Підготовка . Акуратно промийте зібрані трави під проточною водою, щоб видалити бруд і комах. Обережно висушіть їх паперовим рушником або дайте воді стекти;

. Акуратно промийте зібрані трави під проточною водою, щоб видалити бруд і комах. Обережно висушіть їх паперовим рушником або дайте воді стекти; Сушіння . Складіть трави в пучки (по кілька стебел у кожному) і зв’яжіть їх ниткою. Повісьте пучки в сухому, темному та прохолодному місці. Важливо, щоб приміщення добре провітрювалося. Залиште трави висихати на 2-3 тижні.

. Складіть трави в пучки (по кілька стебел у кожному) і зв’яжіть їх ниткою. Повісьте пучки в сухому, темному та прохолодному місці. Важливо, щоб приміщення добре провітрювалося. Залиште трави висихати на 2-3 тижні. Зберігання. Коли трави повністю висохнуть, ви можете подрібнити їх у ступці чи подрібнити ножем.Перекладіть сушені трави в скляні банки з герметичною кришкою із темного скла.. Зберігайте в темному, сухому місці.

Поради:

Можете наклеїти етикетки на банки, щоб знати, які трави зберігаються всередині.

Хоча сушені трави можуть зберігатися кілька місяців, краще використовувати їх протягом року.

Літо дарує багатий врожай ароматних трав, тож не дозволяйте цим смачним рослинам даремно пропасти у зимові місяці.

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