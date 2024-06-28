Як правильно зберігати відкриті спеції: лайфгак від блогерки

Велика кількість спецій на кухні – багатство господині, та не завжди для кожної баночки-скляночки знайдеться місце і доводиться зберігати їх в пакетиках, які інколи падають і розсипаються.

Блогерка Чорій Олександра поділилась зі своїми підписниками простим лайфгаком, що стане у пригоді кожній господині, збереже місце на кухні, а улюблені спеції від випадкового висипання.

Що робити:

Ножицями відріжте краєчок упаковки;

Потім, трохи нижче відріжте ще смужку упаковки, буквально 5 мм, але не викидайте її ;

Збоку відрізаної частини упаковки почніть її обережно згортати;

Потім зверху просто, на протилежний до відрізаного кут, надягніть відрізану смужку.

Тепер ваші упаковки зі спеціями матимуть естетичний вигляд, їх буде легко використовувати та можна не хвилюватися, що вони розсиплються.

Тепер ваш органайзер зі спеціями буде у безпеці, аромати прянощів не будуть змішуватися та все буде надійно закрито.

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