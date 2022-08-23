Як правильно зберігати ягоди, щоб вони не псувалися

Літо - це пора сезонних ягід, смачних, запашних та насичених різними вітамінами. Але ви, напевно, помічали, що часто ягоди дуже швидко псуються і покриваються пліснявою.

Експертка Еліс Бір розповіла Express про те, як зберігати ягоди правильно, щоб вони якомога довше залишалися придатними для вживання.

Ось кілька способів продовжити термін зберігання ягід і зменшити ймовірність їхнього запліснявіння в холодильнику.

Полуниця, чорниця, малина, смородина та багато інших ягід часто продаються в супермаркетах або на ринках у пластикових боксах з отворами, і купуючи такий бокс з ягодами, ми приносимо їх додому і зазвичай кладемо до холодильника. Еліс Бір пояснює, що ягоди дуже пористі, ніжні і з тонкою шкіркою, і як наслідок, вони можуть швидко розкладатися, утворюючи сіро-блакитну плісняву, або сплющуватися.

Фото: Associated Press

"Вирішення цієї проблеми полягає в тому, щоб покласти ягоди до миски з чашкою оцту та двома чашками води", — каже експертка. "Ви кладете ягоди в оцет на 10 хвилин, промиваєте їх, сушите і кладете в ємність з паперовим рушником. Оцет вбиває плісняву на поверхні, але водночас ягоди також не пахнуть оцтом, тому що їх потім промили. Але найважливіше тут — зберігати їх разом із паперовими рушниками, паперові рушники – ваш Бог, вони вбирають вологу”, – ділиться лайфхаком Еліс.

Експертка пропонує перекласти ягоди до неглибокої ємності та накрити їх паперовим рушником. За такого зберігання ягоди можна тримати до 10 днів, перш ніж вони зігниють.

Також важливо уникати найхолодніших зон у холодильнику для зберігання ягід. Найкраще зберігати їх у передній частині та в центрі, де температура менш низька. Це також допоможе вам не забути їх з'їсти, оскільки вони завжди будуть перед очима.

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