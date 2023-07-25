Як правильно збирати врожай базиліка: секрети досвідчених садівників

Базилік так добре поєднується з різноманітними стравами, що просто необхідний у саду. До того ж виростити його не так вже й складно. Але є кілька секретів, які дозволять вам довго насолоджуватися смаком та ароматом цієї "царської" трави.

Як дізнатися, коли збирати базилік і як це правильно робити, щоб не знищити кущ, а навпаки, дати йому імпульс до нарощування листя, розповідають експерти з Gardening know how.

Коли збирати базилік

Збіирання базиліка можна розпочинати, як тільки на рослині з'явиться не менше шести наборів листя. Після цього збирайте його так часто, як це потрібно.

Як правильно збирати врожай базиліка / Фото: Credits

В який час дня краще збирати базилік

Як не дивно, від того, коли ви зірвете листя базиліка, залежатиме сила його аромату. Збирайте базилік вранці, коли ефірні олії перебувають у піку своєї свіжості.

Як зібрати базилік

Щоб зібрати невелику кількість базиліка, просто зірвіть кілька листків для використання. Якщо вам потрібно більше базиліка — сміливо обрізайте все стебло. Це призведе до того, що рослина стане густішою і дасть більше листя.

Збирання врожаю згори донизу

У разі обрізання цілих стебел робіть це до третини висоти рослини. Якщо ви обрізали рослину на третину, зачекайте кілька тижнів, щоби знову зібрати врожай. Якщо з якоїсь причини ви не збираєте базилік регулярно, обов'язково прищипуйте рослину щонайменше кожні шість тижнів, щоб стимулювати кущове зростання. Крім того, прищипуйте будь-які квітки, щоб рослина не витрачала на них сили, а продовжувала нарощувати листя.

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