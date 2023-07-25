Як правильно збирати врожай базиліка: секрети досвідчених садівників

Базилік так добре поєднується з різноманітними стравами, що просто необхідний у саду. До того ж виростити його не так вже й складно. Але є кілька секретів, які дозволять вам довго насолоджуватися смаком та ароматом цієї "царської" трави.
Як дізнатися, коли збирати базилік і як це правильно робити, щоб не знищити кущ, а навпаки, дати йому імпульс до нарощування листя, розповідають експерти з Gardening know how.
Коли збирати базилік
Збіирання базиліка можна розпочинати, як тільки на рослині з'явиться не менше шести наборів листя. Після цього збирайте його так часто, як це потрібно.
В який час дня краще збирати базилік
Як не дивно, від того, коли ви зірвете листя базиліка, залежатиме сила його аромату. Збирайте базилік вранці, коли ефірні олії перебувають у піку своєї свіжості.
Як зібрати базилік
Щоб зібрати невелику кількість базиліка, просто зірвіть кілька листків для використання. Якщо вам потрібно більше базиліка — сміливо обрізайте все стебло. Це призведе до того, що рослина стане густішою і дасть більше листя.
Збирання врожаю згори донизу
У разі обрізання цілих стебел робіть це до третини висоти рослини. Якщо ви обрізали рослину на третину, зачекайте кілька тижнів, щоби знову зібрати врожай. Якщо з якоїсь причини ви не збираєте базилік регулярно, обов'язково прищипуйте рослину щонайменше кожні шість тижнів, щоб стимулювати кущове зростання. Крім того, прищипуйте будь-які квітки, щоб рослина не витрачала на них сили, а продовжувала нарощувати листя.