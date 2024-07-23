Як правильно збирати врожай базиліку: розповідає садівник

Базилік - однорічна трава й знання того, коли та як збирати листя з вашої рослини, гарантує, що вона залишиться здоровою і максимізує врожайність, уникнувши передчасного "старіння".

Збір урожаю базиліка рекомендується починати, коли на рослині з’являється принаймні шість комплектів листя. Після цього ви можете збирати базилік так часто, як це необхідно.

Садівник Patrick Vernuccio поділився своїм лайфгаком, як правильно збирати врожай базиліку, щоб він продовжував відростати та тішити вас своєю смачною зеленню. Збираючи базилік лист за листом, ви не дозволяєте рослині відростити нове листя, а це може негативно вплинути на її здоров'я, розвиток та "багатство" вашого врожаю.

Замість цього правильно обрізати листя над міжвузлям з маленькими листочками — це стимулюватиме ріст нових стебел і листя. Видаляйте квіткові бруньки по мірі їхнього формування. Цей процес дозволяє створити густоту рослині базиліка з багатьма новими стеблами, на яких буде рости багато листя. За один раз видаляйте не більше третини висоти рослини. Найкраще збирати базилік вранці, коли ефірні олії досягають піка свіжості, що підсилює його аромат і смак.

Збирайте врожай базиліка зверху вниз. Якщо ви обрізаєте цілі стебла, рекомендується зрізати їх на третину висоти рослини, зрізаючи вище пари листя. Після того, як рослина була скорочена на третину, зачекайте кілька тижнів, перш ніж знову зібрати врожай.

Поради щодо вирощування та збору базиліка:

Базиліку для росту потрібне тепло і багато світла. Посадіть його в місці, де він отримає близько 6-8 годин сонячного світла щодня.

На відміну від інших трав, базилік потребує частого поливання. Рясно полийте, але переконайтеся, що ґрунт добре дренований.

Щоб ваша рослина базиліка відновлювалася після регулярного збирання врожаю, щомісяця удобрюйте її універсальним добривом.

Збирайте базилік перш за все вранці, коли температура відносно низька, але листя сухе.

Запобігайте цвітінню базиліка, відщипуючи верхнє листя, щойно рослина досягне приблизно 15 см у висоту.

Не забувайте також використовувати стебла, оскільки вони теж мають виразний смак і користь для кулінарних страв. Якщо у вас надто багато базиліка для використання у свіжому вигляді, ви можете висушити листя базиліка, щоб зберегти їх для майбутнього використання.

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