Як прибрати тоналку з комірця вашої куртки: корисні поради

Якщо ви коли-небудь стикалися з неприємною плямою тональної косметики на комірці вашої улюбленої куртки, знайте – ви не самотні. Сьогодні спробуємо розібратися, як вирішити цю неприємну ситуацію.

Ця проблема зустрічається щороку та блогерка skok.viktoria поділилася на своїй сторінці двома ефективними лайфгаками, які допоможуть вам швидко позбутися плям від тонального крему.

Суть лайфгаків полягає у використанні двох різних методів очищення:

Вологі серветки

Цей метод передбачає акуратне протирання плями за допомогою звичайних вологих серветок.

Міцелярна вода

Міцелярна вода дбайливо видаляє косметику, не пошкоджує тканину та повертає комірець до первинного вигляду.

За словами блогерки, обидва методи працюють майже однаково, проте фінальний вигляд важливо оцінити саме після повного висихання. Для цього фен стає незамінним помічником – всього за декілька хвилин ваша куртка набуде чистоти, а пляма тонального крему зникне.

Постійне використання тонального крему може призводити до утворення стійких плям на одязі та комірець куртки – це місце, яке знаходиться у постійному контакті зі шкірою. Ці лайфгаки дозволяють легко та швидко впоратися з проблемою, зберігти ваш гардероб чистим і доглянутим.

За допомогою двох простих лайфгаків ви зможете швидко позбутися плям тонального крему з комірця вашої куртки. Обидва методи демонструють однаково гарні результати, тому вибір залишається за вами.

Ми також писали про те, як прибрати жирні плями з одягу.

Читайте також: