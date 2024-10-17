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Як прибрати жовті плями з матраца та подушок в домашніх умовах

Як прибрати жовті плями з матраца та подушок в домашніх умовах

Плями на матраці / Фото: Credits

Жовті плями на матраці та подушках — це поширена проблема, яка може виникнути внаслідок потовиділення, косметичних засобів або навіть з часом через старіння матеріалу вашого матрацу.

Втім, не варто панікувати, на сторінці sizovasofiaa розповіли про гарний лайфгак, який допоможе вам повернути текстилю первісний вигляд без використання дорогих хімічних засобів. 

Інгредієнти:

  • Вода 1 літр
  • Мило 1 ч. л
  • Спирт 70%  2 ст. л
  • Перекис водню 2 ст. л

Що робити:

  1. Змішайте всі інгредієнти та змочіть рушник у розчині;
  2. Прасуйте плями через мокрий рушник і вони почнуть зникати на очах;
  3. Для зручності можна одягнути рушник на праску.
  4. Після цього просто пропрасуйте вологі місця, щоб прибрати зайву вологу.

Цей метод працює завдяки активним компонентам, кожен з яких виконує свою роль у видаленні жовтих плям:

  • Мило – це поверхнево-активна речовина, яка допомагає розчинити жир та інші органічні забруднення, які утворюють плями.
  • Спирт (70%) – ефективно розчиняє жири та бактерії, які можуть бути присутні на подушках та матраці. Також він швидко випаровується, що допомагає скоротити час висихання.
  • Перекис водню – відбілювальний засіб, який окислює органічні плями. Він також дезінфікує поверхні та знищує бактерії.

Жовті плями на матраці та подушках не є вироком, і з ними можна впоратися вдома без зайвих витрат. Використовуючи прості засоби та методи, ви зможете повернути вашому текстилю чистий вигляд та свіжість. 

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