Як прибрати жовті плями з матраца та подушок в домашніх умовах

Жовті плями на матраці та подушках — це поширена проблема, яка може виникнути внаслідок потовиділення, косметичних засобів або навіть з часом через старіння матеріалу вашого матрацу.

Втім, не варто панікувати, на сторінці sizovasofiaa розповіли про гарний лайфгак, який допоможе вам повернути текстилю первісний вигляд без використання дорогих хімічних засобів.

Інгредієнти:

Вода 1 літр

Мило 1 ч. л

Спирт 70% 2 ст. л

Перекис водню 2 ст. л

Що робити:

Змішайте всі інгредієнти та змочіть рушник у розчині; Прасуйте плями через мокрий рушник і вони почнуть зникати на очах; Для зручності можна одягнути рушник на праску. Після цього просто пропрасуйте вологі місця, щоб прибрати зайву вологу.

Цей метод працює завдяки активним компонентам, кожен з яких виконує свою роль у видаленні жовтих плям:

Мило – це поверхнево-активна речовина, яка допомагає розчинити жир та інші органічні забруднення, які утворюють плями.

– це поверхнево-активна речовина, яка допомагає розчинити жир та інші органічні забруднення, які утворюють плями. Спирт (70%) – ефективно розчиняє жири та бактерії, які можуть бути присутні на подушках та матраці. Також він швидко випаровується, що допомагає скоротити час висихання.

(70%) – ефективно розчиняє жири та бактерії, які можуть бути присутні на подушках та матраці. Також він швидко випаровується, що допомагає скоротити час висихання. Перекис водню – відбілювальний засіб, який окислює органічні плями. Він також дезінфікує поверхні та знищує бактерії.

Жовті плями на матраці та подушках не є вироком, і з ними можна впоратися вдома без зайвих витрат. Використовуючи прості засоби та методи, ви зможете повернути вашому текстилю чистий вигляд та свіжість.

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