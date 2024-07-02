Як приготувати апельсинове добриво для ваших рослин: поради садівника

Не треба викидати шкірку апельсина, адже її можна з користю використати, як добриво для ваших квітів.

Вода з апельсинової шкірки може підкислити ґрунт, стимулювати розвиток коренів рослин, а також наповнити ґрунт азотом, фосфором і калієм.

На сторінці Gardening Soul вийшло нове відео про те, як зробити апельсинове добриво для квітів у себе вдома. Апельсинова шкірка багата калієм і її можна використати, як добриво для росту ваших рослин.

Як зробити добриво:

Покладіть апельсинову шкірку, додайте в чашку 500 мл теплої води;

Додайте ложку дріжджового порошку, трохи білого оцту;

Добре перемішати;

Накрийте поліетиленовою плівкою;

Настій має бродити в прохолодному місці дві доби.

Це дуже хороший поживний розчин для вирощування квітів. Використовуйте його для їх поливу і це сприяти швидкому росту рослин. Листя зелене, а ґрунт здоровий, до того ж присутній особливий запах апельсина. Таким чином, можна відганяти дрібних літаючих комах.

Цитрусові – насправді замасковані супергерої садівництва, адже мають дивовижні переваги для рослин, ґрунту та навіть боротьби зі шкідниками.

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