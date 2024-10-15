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Як приготувати домашній засіб для очищення вікон

Як приготувати домашній засіб для очищення вікон

Як приготувати домашній засіб для очищення вікон / Фото: Credits

Чисті вікна — запорука світла та свіжості у вашому домі. 

Однак багато хто з нас постає перед труднощами під час їхнього миття. На сторінці sizovasofiaa розповіли про простий та ефективний рецепт засобу для миття вікон, який не тільки забезпечує ідеальну чистоту, але й запобігає появі плям і пилу.

Що вам потрібно:

  • Вода 200 мл
  • Спирт або горілка 100 мл
  • Оцет 100 мл
  • Гліцерин  1 ст. л

Що робити:

  • У великій ємності змішайте всі інгредієнти: воду, спирт, оцет і гліцерин;
  • Перелийте отриману суміш у розпилювач. Це спростить процес нанесення засобу на вікна;
  • Перед початком миття вікон обов'язково протріть їх сухою ганчіркою чи серветкою, щоб видалити пил і бруд. Це підготує поверхню для застосування засобу;
  • Розпиліть засіб на вікно;
  • За допомогою ганчірки ретельно протріть вікно. Рухайтеся по горизонталі, а потім вертикально, щоб не залишити розводів;

Використання цього засобу забезпечить бездоганний результат: ваші вікна будуть ідеально чистими, без розводів і плям. Завдяки гліцерину, пил не буде швидко осідати, а це допоможе підтримувати чистоту протягом тривалішого часу.

Цей засіб також ефективно бореться з пліснявою, яка може з’являтися на вікнах. Спирт і оцет мають антибактеріальні властивості, які допоможуть знищити неприємні бактерії та грибки.

З використанням цього простого, але ефективного засобу для миття вікон ви зможете підтримувати їх чистоту без особливих зусиль. 

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