Як приготувати домашній засіб для очищення вікон

Чисті вікна — запорука світла та свіжості у вашому домі.
Однак багато хто з нас постає перед труднощами під час їхнього миття. На сторінці sizovasofiaa розповіли про простий та ефективний рецепт засобу для миття вікон, який не тільки забезпечує ідеальну чистоту, але й запобігає появі плям і пилу.
Що вам потрібно:
- Вода 200 мл
- Спирт або горілка 100 мл
- Оцет 100 мл
- Гліцерин 1 ст. л
Що робити:
- У великій ємності змішайте всі інгредієнти: воду, спирт, оцет і гліцерин;
- Перелийте отриману суміш у розпилювач. Це спростить процес нанесення засобу на вікна;
- Перед початком миття вікон обов'язково протріть їх сухою ганчіркою чи серветкою, щоб видалити пил і бруд. Це підготує поверхню для застосування засобу;
- Розпиліть засіб на вікно;
- За допомогою ганчірки ретельно протріть вікно. Рухайтеся по горизонталі, а потім вертикально, щоб не залишити розводів;
Використання цього засобу забезпечить бездоганний результат: ваші вікна будуть ідеально чистими, без розводів і плям. Завдяки гліцерину, пил не буде швидко осідати, а це допоможе підтримувати чистоту протягом тривалішого часу.
Цей засіб також ефективно бореться з пліснявою, яка може з’являтися на вікнах. Спирт і оцет мають антибактеріальні властивості, які допоможуть знищити неприємні бактерії та грибки.
З використанням цього простого, але ефективного засобу для миття вікон ви зможете підтримувати їх чистоту без особливих зусиль.
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