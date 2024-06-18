Як приготувати домашній засіб від комарів: секрет блогерки

Пропонуємо вам зробити естетичний та дієвий домашній засіб від комарів у вигляді свічки

Теплі літні вечори дуже приємно проводити на природі у цікавій компанії, але краще без комарів. Мама блогерка allgaeuer_rasselbanden_mama у своїх відео ділиться з підписниками цікавими рецептами та лайфгаками з повсякденного життя. Цього разу, вона показала, як зробити натуральний засіб від комарів.

Знадобиться:

Лимон;

Гніт;

Віск;

Ефірна олія цитронелли.

Що робити:

Розріжте лимони навпіл і видаліть м'якуш;

Розтопіть на водяній бані залишки свічок або віск;

Вставте гніт;

Додайте в розтоплений віск ефірну олію цитронелли;

Вилийте суміш в половинки лимона.

Порада: лимонний м'якуш можна не викидати та використати на кухні для лимонаду чи у випічку.

Прекрасний засіб, який може стати прикрасою дому і його можна спокійно використовувати поруч із дітьми, адже у ньому немає жодної хімії чи поганих речовин.

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