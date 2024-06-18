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Як приготувати домашній засіб від комарів: секрет блогерки

Як приготувати домашній засіб від комарів: секрет блогерки

Як приготувати домашній засіб від комарів / Фото: www.credits

Пропонуємо вам зробити естетичний та дієвий домашній засіб від комарів у вигляді свічки

Теплі літні вечори дуже приємно проводити на природі у цікавій компанії, але краще без комарів. Мама блогерка allgaeuer_rasselbanden_mama у своїх відео ділиться з підписниками цікавими рецептами та лайфгаками з повсякденного життя. Цього разу, вона показала, як зробити натуральний засіб від комарів.

Знадобиться:

  • Лимон;
  • Гніт;
  • Віск;
  • Ефірна олія цитронелли.

Що робити:

  • Розріжте лимони навпіл і видаліть м'якуш;
  • Розтопіть на водяній бані залишки свічок або віск;
  • Вставте гніт;
  • Додайте в розтоплений віск ефірну олію цитронелли;
  • Вилийте суміш в половинки лимона.

Порада: лимонний м'якуш можна не викидати та використати на кухні для лимонаду чи у випічку.

Прекрасний засіб, який може стати прикрасою дому і його можна спокійно використовувати поруч із дітьми, адже у ньому немає жодної хімії чи поганих речовин.

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