Як приготувати домашній засіб від комарів: секрет блогерки

Пропонуємо вам зробити естетичний та дієвий домашній засіб від комарів у вигляді свічки
Теплі літні вечори дуже приємно проводити на природі у цікавій компанії, але краще без комарів. Мама блогерка allgaeuer_rasselbanden_mama у своїх відео ділиться з підписниками цікавими рецептами та лайфгаками з повсякденного життя. Цього разу, вона показала, як зробити натуральний засіб від комарів.
Знадобиться:
- Лимон;
- Гніт;
- Віск;
- Ефірна олія цитронелли.
Що робити:
- Розріжте лимони навпіл і видаліть м'якуш;
- Розтопіть на водяній бані залишки свічок або віск;
- Вставте гніт;
- Додайте в розтоплений віск ефірну олію цитронелли;
- Вилийте суміш в половинки лимона.
Порада: лимонний м'якуш можна не викидати та використати на кухні для лимонаду чи у випічку.
Прекрасний засіб, який може стати прикрасою дому і його можна спокійно використовувати поруч із дітьми, адже у ньому немає жодної хімії чи поганих речовин.
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