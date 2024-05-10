Як приготувати смачне печиво з какао

Солодке та смачне печиво до чаю – це, як теплі і приємні спогади з дитинства. Якщо в магазин бігти ліньки, чи немає можливості, пропонуємо вам зробити прости та швидкий рецепт смачнючого печива, від якого уся родина буде в захваті та буде просити “Ще!”