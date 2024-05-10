Як приготувати смачне печиво з какао

Солодке та смачне печиво до чаю – це, як теплі і приємні спогади з дитинства. Якщо в магазин бігти ліньки, чи немає можливості, пропонуємо вам зробити прости та швидкий рецепт смачнючого печива, від якого уся родина буде в захваті та буде просити “Ще!”
Інгредієнти
- Тісто листково-дріжджове
- 0,5 кг
- Масло
- 50 г
- Какао
- 2 ст. л
- Цукор
- 2 ст. л
- Яйце
- 1 шт
- Масло розтопити, змішати з какао і цукром;
- Тісто розкатати, нанести суміш з какао, складати як на відео;
- Зверху змастити яйцем, випікати при 180 градусах 20-25 хв.
Поради:
- Начинку можна робити різною, головне, щоб не була рідка, бо буде текти і буде не зручно скручувати;
- Начинка потрібна, бо якщо робити лише з цукром та яйцем, тісто засохне;
- Якщо ваша какао начинка застигла, не треба додавати більше масла, бо ж все потече, краще просто її підігрійте і далі наносьте;
- Начинка може бути макова, чи сирна, головне, аби була суха.
@tegzamaria Тісто листково-дріжджове - 0,5кг Масло - 50г Какао - 2 ст л Цукор - 2 ст л Яйце - 1 шт Масло розтопити, змішати з какао і цукром. Тісто розкатати, нанести суміш з какао, складати як на відео. Зверху змастити яйцем, випікати при 180 градусах 20-25хв #готуємовдома_tm #рецепти #рецептиукраїнською #готуємовдома #смачнірецепти #готуєморазом #українськірецепти #печиво ♬ Great Balls of Fire - Jerry Lee Lewis
Читайте також: