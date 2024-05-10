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Як приготувати смачне печиво з какао

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
222 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
205
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати смачне печиво з какао

Печиво з какао та маком / Фото: Credits

Солодке та смачне печиво до чаю – це, як теплі і приємні спогади з дитинства. Якщо в магазин бігти ліньки, чи немає можливості, пропонуємо вам зробити прости та швидкий рецепт смачнючого печива, від якого уся родина буде в захваті та буде просити “Ще!”

Інгредієнти

Тісто листково-дріжджове
0,5 кг
Масло
50 г
Какао
2 ст. л
Цукор
2 ст. л
Яйце
1 шт
  1. Масло розтопити, змішати з какао і цукром;
  2. Тісто розкатати, нанести суміш з какао, складати як на відео;
  3. Зверху змастити яйцем, випікати при 180 градусах 20-25 хв.

Поради:

  • Начинку можна робити різною, головне, щоб не була рідка, бо буде текти і буде не зручно скручувати;
  • Начинка потрібна, бо якщо робити лише з цукром та яйцем, тісто засохне;
  • Якщо ваша какао начинка застигла, не треба додавати більше масла, бо ж все потече, краще просто її підігрійте і далі наносьте;
  • Начинка може бути макова, чи сирна, головне, аби була суха.
@tegzamaria Тісто листково-дріжджове - 0,5кг Масло - 50г Какао - 2 ст л Цукор - 2 ст л Яйце - 1 шт Масло розтопити, змішати з какао і цукром. Тісто розкатати, нанести суміш з какао, складати як на відео. Зверху змастити яйцем, випікати при 180 градусах 20-25хв #готуємовдома_tm #рецепти #рецептиукраїнською #готуємовдома #смачнірецепти #готуєморазом #українськірецепти #печиво ♬ Great Balls of Fire - Jerry Lee Lewis

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