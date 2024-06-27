Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати смачні булочки з куркою: цікавий рецепт від фудблогерки

Як приготувати смачні булочки з куркою: цікавий рецепт від фудблогерки

Як приготувати смачні булочки з куркою / Фото: Credits

Ці булочки нагадують чарівні горщики смакоти з фантастичним ароматом, від яких дуже складно відірватись.

Фудблогер nisenitnitsia показала у своєму відео цікавий і простий рецепт булочок з куркою, смак яких оцінить вся ваша родина.

Інгредієнти

Булочки
Філе зі стегна курки
Печериці
Цибуля
Томати
Моцарела
Кетчуп
Майонез
Гірчиця
Італійські трави

Приготування:

  • На пательні обсмажити гриби та цибулю до золотистого кольору;
  • Окремо обсмажити курку, посолити її до смаку;
  • Відрізати вершечки білочок і витягти серединку;
  • Кубиками нарізати томати;
  • Змішати майонез, кетчуп, італійські трави та гірчицю;
  • Соусом, що отримали змастити середину булочок;
  • Викласти шарами начинку;
  • Трохи підсолити помідори та зверху покласти натертий сир;
  • Поставити у попередньо розігріту духовку на 15 хвилин;
  • Вже готові булочки трохи змастити водою, щоб вони не були тверді та сухі й можна куштувати.
@nisenitnitsia Рецепт у булочках ▪️булочки ▪️філе зі стегна курки ▪️печериці ▪️цибуля ▪️томат ▪️моцарелла Для соусу: ▪️кетчуп ▪️майонез ▪️гірчиця ▪️італійські трави Смачного! #булочка #рецептыза5минут #рецептвбулочке #ідеявечері ♬ You Send Me - Aretha Franklin

За бажанням, можете щось змінити чи додати до начинки.

Читайте також:

Справжній букет літніх овочів! Неймовірний рулет з кабачків – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Справжній букет літніх овочів! Неймовірний рулет з кабачків – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація