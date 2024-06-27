Як приготувати смачні булочки з куркою: цікавий рецепт від фудблогерки

Ці булочки нагадують чарівні горщики смакоти з фантастичним ароматом, від яких дуже складно відірватись.

Фудблогер nisenitnitsia показала у своєму відео цікавий і простий рецепт булочок з куркою, смак яких оцінить вся ваша родина.

Інгредієнти Булочки Філе зі стегна курки Печериці Цибуля Томати Моцарела Кетчуп Майонез Гірчиця Італійські трави

Приготування:

На пательні обсмажити гриби та цибулю до золотистого кольору;

Окремо обсмажити курку, посолити її до смаку;

Відрізати вершечки білочок і витягти серединку;

Кубиками нарізати томати;

Змішати майонез, кетчуп, італійські трави та гірчицю;

Соусом, що отримали змастити середину булочок;

Викласти шарами начинку;

Трохи підсолити помідори та зверху покласти натертий сир;

Поставити у попередньо розігріту духовку на 15 хвилин;

Вже готові булочки трохи змастити водою, щоб вони не були тверді та сухі й можна куштувати.

За бажанням, можете щось змінити чи додати до начинки.

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