Як приготувати смачні булочки з куркою: цікавий рецепт від фудблогерки

Ці булочки нагадують чарівні горщики смакоти з фантастичним ароматом, від яких дуже складно відірватись.
Фудблогер nisenitnitsia показала у своєму відео цікавий і простий рецепт булочок з куркою, смак яких оцінить вся ваша родина.
Інгредієнти
- Булочки
- Філе зі стегна курки
- Печериці
- Цибуля
- Томати
- Моцарела
- Кетчуп
- Майонез
- Гірчиця
- Італійські трави
Приготування:
- На пательні обсмажити гриби та цибулю до золотистого кольору;
- Окремо обсмажити курку, посолити її до смаку;
- Відрізати вершечки білочок і витягти серединку;
- Кубиками нарізати томати;
- Змішати майонез, кетчуп, італійські трави та гірчицю;
- Соусом, що отримали змастити середину булочок;
- Викласти шарами начинку;
- Трохи підсолити помідори та зверху покласти натертий сир;
- Поставити у попередньо розігріту духовку на 15 хвилин;
- Вже готові булочки трохи змастити водою, щоб вони не були тверді та сухі й можна куштувати.
@nisenitnitsia Рецепт у булочках ▪️булочки ▪️філе зі стегна курки ▪️печериці ▪️цибуля ▪️томат ▪️моцарелла Для соусу: ▪️кетчуп ▪️майонез ▪️гірчиця ▪️італійські трави Смачного! #булочка #рецептыза5минут #рецептвбулочке #ідеявечері ♬ You Send Me - Aretha Franklin
За бажанням, можете щось змінити чи додати до начинки.
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