Як приготувати вдома засіб від комах, що захистить ваші рослини: поради садівника

Часниковий засіб дійсно корисний для ваших рослин, а для того, щоб його зробити вам знадобляться лічені хвилини.
Активні сірчані сполуки в часнику не тільки діють як потужний пестицид, але також знищують грибки та відлякують паразитів
На сторінці Gardening Soul вийшло відео в якому розповідається про те, як приготувати спеціальний засіб, який вбереже ваші рослини від надокучливих та шкідливих комах.
Що робити:
- У гарячу воду додайте три перці чилі, два зубчики часнику;
- Додайте трохи рідини для миття посуду і добре перемішайте;
- Обприскуйте рослини, на яких є комахи. Незабаром вони перестануть рухатися і помруть.
Часниковий спрей можна застосовувати для овочевих, фруктових, декоративних і кімнатних рослин.
Натуральний пестицид: часник ефективний проти попелиць, колорадських жуків, білокрилок, капустяних черв’яків, павутинних кліщів, молі, мурах і термітів.
Природний фунгіцид: активні сполуки сірки знищують різноманітні грибкові ураження та пліснявіння. Це дуже ефективний засіб лікування та профілактики борошнистої роси.
Природний відлякувач: у поєднанні з перцем чилі часник добре відлякує мишей, щурів, кроликів і полівок.
Найкраще те, що ви можете зробити для своїх рослин – звільнити їх від шкідників, без жодних шкідливих хімікатів.
Нещодавно ми писали про те, "Як часник захистить ваші рослини від паразитів"
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