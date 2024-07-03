Як приготувати вдома засіб від комах, що захистить ваші рослини: поради садівника

Часниковий засіб дійсно корисний для ваших рослин, а для того, щоб його зробити вам знадобляться лічені хвилини.

Активні сірчані сполуки в часнику не тільки діють як потужний пестицид, але також знищують грибки та відлякують паразитів

На сторінці Gardening Soul вийшло відео в якому розповідається про те, як приготувати спеціальний засіб, який вбереже ваші рослини від надокучливих та шкідливих комах.

Що робити:

У гарячу воду додайте три перці чилі, два зубчики часнику;

Додайте трохи рідини для миття посуду і добре перемішайте;

Обприскуйте рослини, на яких є комахи. Незабаром вони перестануть рухатися і помруть.

Часниковий спрей можна застосовувати для овочевих, фруктових, декоративних і кімнатних рослин.

Натуральний пестицид: часник ефективний проти попелиць, колорадських жуків, білокрилок, капустяних черв’яків, павутинних кліщів, молі, мурах і термітів.

Природний фунгіцид: активні сполуки сірки знищують різноманітні грибкові ураження та пліснявіння. Це дуже ефективний засіб лікування та профілактики борошнистої роси.

Природний відлякувач: у поєднанні з перцем чилі часник добре відлякує мишей, щурів, кроликів і полівок.

Найкраще те, що ви можете зробити для своїх рослин – звільнити їх від шкідників, без жодних шкідливих хімікатів.

Нещодавно ми писали про те, "Як часник захистить ваші рослини від паразитів"

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