Як приготувати засіб, що відбілить підошву вашого взуття: дієва порада блогерки

Біла підошва взуття – це красиво, але такою вона залишається недовго і за певний час стає помітно, що взуття не нове і воно втрачає свій первинний колір.

Існує безліч способів відмити підошву кросівок, деякі з них працюють, інші ні, але є й такі варіанти, якими страшно користуватись. Арсенал із різних щіток та ганчірок – класика жанру.

Блогерка Діана Гологовець у своєму відео запропонувала та одразу перевірила ще один варіант, як швидко відмити білу підошву, не пошкодивши її

Вам знадобиться:

1 ст. л зубної пасти;

1 ст. л соди;

1 ст. л ополіскувача для посудомийної машини.

Всі інгредієнти треба змішати до однорідної маси та щіткою, можна зубною, нанести на взуття. Якщо взуття дуже брудне, можна активніше пройтись щіткою і залишити десь на 10 хвилин. Потім розчин треба прибрати вологою ганчіркою і все готово!

Такий спосіб чудово прибере досить застарілі плями та сліди від трави.

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