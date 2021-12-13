Як прикрасити дім на свята: 5 простих ідей для новорічного затишку

Ці невеликі декоративні деталі наповнять ваш дім атмосферою свята.

Якщо ви ще не прикрасили дім до свят – саме час починати проявляти свій творчий потенціал. Прикрасити дім можна лише ліхтариками і поставити ялинку, але ми все ж пропонуємо розширити цей список, тим паче, що існує багато різних простих способів, які наповнять оселю затишком.

Вінок із гілок

Зробити таку прикрасу самому та задекорувати дуже просто, але якщо хенд-мейд не для вас – вінок можна купити. Вони існують абсолютно різні: з шишок, ялинок, штучні, з бантів та гілок. Прикрасити ним можна вхідні двері, стіну в будинку, повісити над обіднім столом або покласти на нього, адже як декор столу такий вінок теж чудово впишеться.

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Шкарпетки з подарунками

Ця традиція прийшла до нас із Заходу і мало хто такі розвішує вдома, а дарма. У фільмах нам найчастіше показують, що вішати їх потрібно на камін, адже за легендою Санта-Клаус спускається димоходом і кладе подарунок у шкарпетку, але оскільки у нас у країні каміни є не у всіх, від класичного застосування цього різдвяного декору можна відхилитися та повісити їх на стіну чи на ялинку. Вийде все одно дуже красиво.

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Гілки в оселі

Особливої атмосфери також додадуть дому і живі гілки з ялинки, сосни або кипарису. Назбирати їх завжди можна в лісі, тим самим чудово провівши день на свіжому повітрі. Розкладіть такі гілки на столі, оформіть двері або поставте у вазу. Дуже красивий матимуть вигляд, якщо повісити на них ще й ліхтарики (для таких цілей ліпше використовувати ліхтарики на батарейках).

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Святковий посуд

Комусь може здатися, що купувати окремий набір посуду – непотрібна трата грошей, але іноді милі тарілки з ялинками, сніговиками або іншими святковими символами – найкраще підніматимуть настрій та даруватимуть новорічну атмосферу. Також гарний тематичний посуд може стати чудовим подарунком на свято.

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Рустик

Ще один простий спосіб прикрасити будинок – зібрані в лісі шишки, адже з них можна самому зробити прикраси або просто покласти у прозору чи плетену вазу, доповнивши паличками кориці, сушеними цитрусами та свічками.

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