Як прикрасити сад мінімальними зусиллями: 7 гарних рослин, що не потребують особливого догляду

Вибираючи рослини, садівники часто шукають компроміс між декоративним ефектом і складністю в догляді. Але деякі рослини забезпечують чудовий зовнішній вигляд за мінімальних зусиль.

Продуманий ландшафтний дизайн має чудовий вигляд, але він може бути дороговартісним і потребувати ретельного й регулярного догляду.

Що посадити перед будинком, щоб зробити свою ділянку привабливішою та не витрачати багато грошей і часу на поливання, обрізання, підв'язування, підживлення та оброблення, розповідає Gardening Know How.

Американська туя

Американська туя

Що може бути гарнішим на вигляд, ніж акуратна вічнозелена рослина пірамідальної форми. Туя має багато різновидів, всі з яких прості в догляді та забезпечують цілорічну зелень, яка привертає увагу.

Залежно від місця садіння можна вибрати карликовий сорт типу або вище деревце.

Вирощуйте туї як живопліт уздовж меж ділянки, як акценти або вподовж боків будинку без вікон.

Ці вічнозелені рослини дуже витривалі, стійкі до різних типів ґрунтів і потребують поливання лише під час укорінення. Потреба в їх обрізанні мінімальна.

Плакуча вишня

Плакуча вишня / Фото: Credits

Плакуча вишня (Prunus pendula) – ефектне невелике ландшафтне дерево, яке росте без особливих зусиль і викликає величезний візуальний інтерес. Воно має витончені "плакучі" гілки, які навесні цвітуть рожевим, влітку дають гарне зелене листя, а восени стають золотавими.

Плакуча вишня витривала, може вирости до 7,6 м заввишки, але часто буває набагато меншою. Для цього дерева найкраще підходить повне сонце або напівтінь. Ґрунт має бути родючим і добре дренованим. Дерево стійке до захворювань.

Китайський бахромчастий чагарник

Китайський бахромчастий чагарник / Фото: Credits

Китайський бахромчастий чагарник (Loropetalum chinense) – це рослина від невеликого до середнього розміру, яка може вирости до 3 м у висоту й ширину.

Він має привабливі глянсово-зелені листки овальної форми. Квіти гарні й ароматні, розпускаються навесні.

Китайські бахромчасті квіткові чагарники не потребують особливого догляду. Садіть їх на сонці або в напівтіні в багатий, добре дренований ґрунт. Обрізання мінімальне. Рослини ростуть гарної форми, але ви можете час від часу підрізати їх, щоб підтримувати певний розмір.

Госта

Госта

Гости (Hosta spp.) – улюблені рослини багатьох садівників завдяки їхнім мінімальним потребам, різноманітності та здатності рости в тіні. Якщо у вас тінистий двір перед будинком – ця рослина для вас.

Вирощуються переважно через яскраве листя: ви можете знайти сорти гости темно-синьо-зеленого, лимонно-жовтого та всіх інших кольорів. Зустрічаються і ряболисті види. Гости можуть бути дуже маленькими, ідеально придатними для окантування та розміщення між іншими рослинами, а також великими й розлогими.

Вирощуйте гости на багатих, вологих, добре дренованих ґрунтах. Всі види витримують затінення, але чим темніше листя, тим більше тіні воно може витримати – і навіть повну тінь. Гости мають мінімальні вимоги до догляду і мало проблем, але остерігайтеся ушкоджень від слимаків.

Чорноока Сьюзан

Чорноока Сьюзан / Фото: Credits

Цей багаторічник можна вирощувати як однорічну рослину, яку легко розмножити з насіння для швидкого сезонного цвітіння. Від початку літа до осені ви бачитимете веселі жовті квіти.

Чорноокі Сьюзан потребують сонячного місця і вологого родючого ґрунту. Їм не потрібен особливий догляд, вони стійкі до посухи і практично не схильні до хвороб і шкідників. Використовуйте ці гарні квіти на змішаних клумбах, з країв, у дачних садах, а також групами.

Лілійник

Лілійник / Фото: Credits

Лілійники (Hemerocallis spp.) – ще один варіант ефектних багаторічних квітів, який не потребує особливого догляду. Крім поділу кожні кілька років, ці квіти цвістимуть без особливих зусиль з боку садівника.

Вони мають довге, тонке й витончене листя з яскравими квітами, які розпускаються на довгих квітконіжках. Кожна квітка цвіте лише один день, але рослини продовжуватимуть квітнути все літо та осінь.

Для кращого ефекту садіть лілійники групами. Вони люблять повне сонце, але зростатимуть і в напівтіні. Стійкі до середнього ґрунту, але потребують хорошого дренажу. Зів'ялі квітки можна видаляти, але необов'язково зберігати їхнє цвітіння. Шукайте багато сортів різних кольорів і розмірів.

Декоративні трави

Фонтанна трава

Декоративні трави – популярна група ландшафтних рослин, яка нараховує безліч видів. Ви можете вибрати місцеві або немісцеві сорти, високі трави та різноманітні кольори й форми. Всі види, особливо місцеві, невибагливі та не потребують особливого догляду.

Використовуйте невисокі трави, як-от блакитна костриця, фонтанна трава, міскантус, які створять ефектний акцент як прикрасу вашого переднього двору.

Читайте також: