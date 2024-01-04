Як прискорити ріст кімнатних рослин і запобігти кореневій гнилі: дуже простий засіб

Цей інгредієнт є в кожному будинку, і багато хто навіть не здогадується, як він може допомогти виростити гарний кімнатний сад.

Кімнатні рослини чудово доповнюють будь-який інтер'єр, вони покращують якість повітря і навіть борються із пліснявою на підвіконнях.

Звичайно, нам хочеться, щоб наші кімнатні квіти мали ефектний вигляд і тішили нас швидким зростанням. Багато хто намагається вирощувати рослини з живців і часто зазнає невдачі. На щастя, допомога під рукою у вигляді додаткових інгредієнтів, таких як мед, який, як виявили вчені, може діяти як гормон укорінення росту.

Про те, які переваги можна отримати, використовуючи мед як добриво, розповідає Еxpress.co.uk.

Виявляється, сирий, непастеризований мед слугує ефективним середовищем, що сприяє розвитку коренів рослин.

Вчені пов'язують ці ефекти з кількома компонентами меду. У концентрованій формі високий вміст цукру в непастеризованому меді робить його несприятливим середовищем для розмноження бактерій. Він також має низку антиоксидантних властивостей та поживних речовин, які допомагають розвитку та росту рослин. Мед, окрім того, відомий своїми антимікробними властивостями, які можуть захистити кімнатні рослини від небезпеки кореневої гнилі – поширеного вбивці рослин.

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Садівники повинні пам'ятати, що використання занадто великої кількості меду на рослинах може призвести до бродіння, що, своєю чергою, може сприяти росту плісняви.

Також немає необхідності використовувати мед для дорослих рослин, оскільки їхня коренева система вже досить сильна, щоб захиститися від небажаних захворювань.

Більше того, мед ніколи не слід використовувати як заміну інших необхідних заходів для догляду, таких як поливання та обрізування.

Щоб приготувати рідке добриво з меду, фахівці рекомендують змішати одну-дві столові ложки меду із сімома склянками окропу. Добре перемішайте і дайте охолонути. Потім використовуйте це для поливання квітучих або плодоносних рослин.

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