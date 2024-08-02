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Як привчити собаку команді "Сидіти"

Як привчити собаку команді "Сидіти"

Як привчити собаку команді "Сидіти" / Фото: Getty Images

Навчання команді "Сидіти" є важливим етапом у тренуванні, яке може стати основою для інших навичок. Це допомагає виховати добрі манери вашого песика і краще його контролювати.

На сторінці dogschool.od.ua показали як навчити песика "Сидіти", незалежно від його розмірів або породи. Отже, для того, щоб навчити собаку сидіти вам необхідний смаколик і голодний песик, з останнім легше за все, адже зазвичай, голодний він завжди, навіть якщо годинку тому з’їв "перше, друге та компот".

Що робити:

  • Необхідно заохотити собаку, показавши, що ви маєте щось смачненьке;
  • Потім поволі підіймати руку зі смачненьким, щоб вашому песику стало незручно ласувати ним стоячи. Цей рух спонукає їх підняти погляд і сісти;
  • Коли песик сів, вам необхідно його похвалити та віддати йому смачненьке. Хвалити собаку треба емоційно і щиро;
  • Продовжуйте повторювати ці рухи, поки ваша собака не почне сідати, слідуючи за приманкою у вигляді ласощів;
  • Потім, заманюйте собаку однією рукою, а іншою рукою дайте винагороду ласощами;
  • Тепер прийшов час відмовитися від ласощів. Використовуйте сигнал рукою та голосову команду "Сидіти" та підніміть долоню. Якщо ваш пес сідає, похваліть і винагородьте його;
  • Якщо собака не сідає, повторіть жест рукою. За необхідності, поверніться до перших кроків, щоб дати вашій собаці більше часу для практики;
  • Тепер, коли ваша собака розуміє команду "Сидіти", поступово зменшуйте винагороду ласощами, але продовжуйте емоційно її хвалити.
@dogschool.od.ua Як легко навчити собаку команді «сидіти»? Дивіться поради від нашого кінолога Тетяни! #кінолог #кінологукраїна #собачежиття #собачьяжизнь #собачники #дресируваннясобак #дрессировкасобак #команда #сидеть ♬ оригинальный звук - DOGSCHOOL

Практикуйте команду "Сидіти" в різних місцях, щоб ваш пес звик виконувати її в будь-яких ситуаціях. Використовуйте цей сигнал у різні моменти розпорядку дня, щоб зміцнити навичку.

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