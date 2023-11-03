Це дуже просто: як привчити свого домашнього улюбленця до підстригання кігтів

У господарів часто постає проблема, пов'язана із процесом підстригання кігтів їхнім домашнім улюбленцям. Дотримуйтесь кількох порад і ви забудете про неї.

У відео на сторінці двох кавалер кінг-чарльз-спанієлів Космо і Диско в Instagram показали, як можна привчити домашнього улюбленця до підстригання кігтів. Їх власниця Зеня запропонувала оригінальну ідею.

Для цього візьміть одну спіральку макаронів Фузілі, сядьте поряд з вашим улюбленцем та почніть різати її ножицями для підстригання кігтів. Так ваш улюбленець звикне до звуку, впевниться, що в цьому немає загрози.

Трохи пізніше можна взяти його лапу у вашу руку, якою тримаєте макарони і продовжити підстригати виріб.

Коли ваш пес буде себе комфортно почувати, можна переходити до підстригання реальних кігтів.

Дівчина зазначила, що головна мета цієї процедури в досягненні взаєморозуміння із улюбленцем.

Власниця Диско і Космо звертає увагу на те, що підхід у цій справі має бути комплексним. Дайте вашому улюбленцю звикнути, будьте терплячими, не забувайте про ніжний контакт із ним, можна робити масаж лап перед стрижкою кігтів. Улюбленець має довіряти вам і не хвилюватись, тоді все вдасться.

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