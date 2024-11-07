Як прогнати мишей з будинку: корисні лайфгаки

На жаль, коли погода стає холоднішою, багато домівок стають привабливим прихистком для мишей. Ці маленькі гризуни шукають тепле місце для життя і ваш дім може стати для них ідеальним варіантом.

Однак миші — не бажані гості. Вони не тільки пошкоджують майно, а й можуть переносити хвороби. Як тримати їх якомога далі від оселі розповіло видання RealSimple і поділилося кількома важливими рекомендаціями, які допоможуть позбутися гризунів і не допустити їхньої появи у домі.

Закрийте тріщини та щілини

Миші можуть проникати навіть через дуже маленькі отвори. Переконайтеся, що ваш будинок захищений та не має щілин, через які миші можуть пробратися. Якщо тріщина чи отвір дозволяє просунути олівець, цього вже достатньо для проникнення мишей. Щоб запобігти цьому, використовуйте сталеву вату для ущільнення тріщин і щілин. Миші не можуть прогризти сталь, тож це стане надійним бар'єром. Закріпіть сталеву вату герметиком, щоб уникнути пошкодження.

Зробіть простір навколо будинку менш привабливим

Розчистіть територію біля будинку, щоб миші не могли сховатися поблизу. Для цього створіть "рів" з вільного простору в 30 см між будинком і будь-якими рослинами. Це змусить мишей відчувати себе незахищеними, і вони, ймовірно, виберуть інше місце для притулку. Тримайте дрова якомога далі від дому, згрібайте опале листя та обрізайте рослини біля фундаменту. Використовуйте дрібний гравій, який також не дозволить мишам легко влаштовувати нори біля будівлі.

Використовуйте запахи, що відлякують мишей

Миші мають гострий нюх і певні запахи можуть їх відлякати. Найефективнішими є аромати м’яти, апельсина та гвоздики, які люди зазвичай люблять, особливо в холодну пору року. Застосовуйте спреї із запахом м’яти навколо будинку, зокрема біля дверей та вікон, щоб створити додатковий бар’єр. Повторюйте обприскування декілька разів до заморозків, щоб відлякати мишей до настання холодів.

Використовуйте кров’яне борошно

Кров’яне борошно, отримане із засохлої крові на бійні, також може стати ефективним захистом від мишей. Засипте його навколо будинку як тимчасовий бар’єр для гризунів. Однак, ця тактика може привабити собак, тому будьте обачні, якщо у вас є домашні улюбленці.

Мульча

Мульча може стати затишним домом для мишей. Щоб не створювати гризунам сприятливих умов, кладіть зимову мульчу після того, як ґрунт замерзне. Це ускладнить мишам доступ до коріння та насіння, і вони підуть шукати їжу в інше місце.

Частіше перевіряйте тихі місця у вашому домі

Миші люблять усамітнені місця, де мало хто буває, тому регулярно оглядайте підвали, комори та складські приміщення. Безлад, купа речей та важкодоступні місця можуть стати для них ідеальним прихистком. Тримайте будинок у чистоті та порядку, щоб зменшити ймовірність того, що миші оберуть ці місця для свого гніздування.

Зберігайте їжу в герметичних контейнерах

Мишам потрібні їжа та вода, тому мінімізуйте доступ до них. Зберігайте харчові продукти та корм для домашніх тварин у герметичних контейнерах, прибирайте крихти, регулярно пилососьте та протирайте стільниці.

Використовуйте пастки

Іноді навіть найкращі методи профілактики не можуть повністю захистити дім від мишей, тоді варто скористатися пастками. Сьогодні існує багато видів пасток, але класичні — найбільш гуманне рішення, оскільки миттєво знищують гризуна. Пастки можна розставити вздовж стін.

Довірте проблему професіоналам

Якщо жоден з методів не допоміг і ви все ще бачите мишей у своєму домі, зверніться до фахівців. Професіонали оглянуть будинок, визначать основні шляхи проникнення мишей та запропонують комплексний план боротьби з гризунами.

Завдяки цим порадам ви зможете надійно захистити свій дім від мишей та зберегти спокій та чистоту у своїй оселі.

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