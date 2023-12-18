Як просити вибачення у кішки, щоб вона вас пробачила

Ймовірно, у багатьох власників кішок були ситуації, коли ви випадково якось її образили, наприклад, наступили на хвіст або підвищили голос за якесь її пустунство. Тепер, звичайно, ви шкодуєте про свої дії і хочете, щоб усе повернулося на круги своя, але як сказати кішці, що ви шкодуєте? А навіть якщо ви перепросили, чи зрозуміє кішка це?

Згідно з Jaw-Dropping Facts, перш ніж кинутися перепрошувати, важливо спочатку поспостерігати за мовою тіла кішки. Цілком можливо, що їй потрібно трохи побути наодинці, перш ніж вона буде готова знову мати справу з вами. Якщо ви просто наступили їй на хвіст, наздоганяння її викличуть лише більший стрес та страх. Коли ви хочете загладити свою провину, ліпше зачекати, поки кішка підійде до вас сама.

Пам'ятайте, що опущений хвіст, вигнута спина або плескаті вуха — чіткі ознаки того, що для вашої кішки є загроза, і їй потрібно трохи місця, перш ніж ви спробуєте виправити ситуацію. А ось розслаблені вуха, вертикальний хвіст або розслаблена поза тіла — все це позитивні ознаки мови тіла, що вказують на те, що ваш улюбленець готовий до спілкування з вами.

Коли ваша кішка нарешті розслабиться, ви можете перепросити, поговоривши з нею спокійним тоном і повільно кліпаючи. Кішки впізнають ваш голос і реагують на ваші голосові та мімічні сигнали. Вони люблять ласощі, тому запропонуйте їм деякі із їхніх улюблених, також розмова з ними тихим голосом допомагає створити позитивні асоціації. Це чудовий спосіб показати, що вам справді шкода.

Як довго кішки зляться?

Через особливості роботи короткочасної пам'яті кішки зазвичай забувають поодинокі неприємні події протягом 16 годин. Тому, якщо ви випадково наступите кішці на хвіст і попросите вибачення, кішка не триматиме на вас зла. Однак вони пам'ятають жорстоке поводження все життя.

Як дізнатися, чи вибачила вас кішка

Якщо ви стурбовані тим, що ваша кішка може за щось ображатись на вас, важливо поспостерігати за її поведінкою. Якщо вона продовжує ховатися від вас або намагається уникати вас після негативного досвіду, це може бути ознакою того, що вона все ще переживає те, що сталося, і ще не почувається в безпеці поряд із вами. Так само, якщо ваш вихованець підтискає хвіст, притискає його або притискає вуха, коли ви перебуваєте поруч, це може бути ознакою того, що йому все ще не вистачає довіри до вас.

Навпаки, якщо ваша кішка демонструє розслаблену мову тіла і не виявляє жодних ознак страху чи занепокоєння у вашій присутності, це добрий знак того, що вона вам вибачила. Ще краще, якщо ваша кішка наближається до вас, масажує вас, треться об вас або навіть муркоче і спить поряд із вами, це очевидна ознака того, що вона вже відпустила інцидент і знову почувається комфортно у вашій присутності.

Не цілуйте і не обіймайте кішку як вибачення

Якщо ви завдали кішці біль і хочете перепросити, щоб повернути її довіру, не піддавайтеся спокусі негайно обійняти чи поцілувати її. З точки зору кішки, міцні обійми або наближення обличчя до неї можуть бути сприйняті як загроза, а не як заспокійлива дія.

Поширені дії, які можуть підірвати довіру вашої кішки

Є кілька способів ненавмисно підірвати довіру між вами та вашою кішкою. Якщо ви регулярно змушуєте її робити те, що вона не хоче, це може створити дистанцію між вами. Найпоширенішими прикладами є стресові ситуації зі стрижкою нігтів або примус до того, щоб перебувати поруч із відвідувачами, коли вони цього не хочуть. Крім того, якщо налякати тварину раптовими гучними звуками, вони можуть пов'язати вашу присутність зі страхом та тривогою. Майте на увазі, що багато котів не люблять, коли їх беруть на руки. Якщо постійно брати їх на руки і заколисувати, як дитину, коли вони цього не хочуть, це може призвести до негативних асоціацій та відсутності довіри.

Постійні крики або навіть удари кішки можуть підірвати її довіру. Пам'ятайте, гнів не вчить кішку «гарної поведінки», він просто вчить її боятися вас.

Як попросити вибачення у кішки після стресового візиту до ветеринара чи грумінгу

Певні події можуть викликати у кішок стрес, тому важливо забезпечити їм впевненість та комфорт, щоб допомогти впоратися зі стресом. Якщо ви помітили, що ваша кішка засмучена змінами в розпорядку дня, наприклад, приходом гостей або ремонтними роботами, розгляньте можливість використання заспокійливих засобів у будинку, наприклад спреїв із котячими феромонами для зняття стресу. Котячі феромони — це запахові сигнали, які кішки природно виробляють, щоб спілкуватися і мітити свою територію. Ці спреї імітують ці сигнали та можуть допомогти створити у вашої кішки відчуття близькості та безпеки.

Якщо ваша кішка засмучена візитами до грумера, інтернату чи ветеринара, проконсультуйтеся з ветеринаром про можливі заспокійливі засоби. Вони можуть порекомендувати безрецептурні препарати або прописати ліки, щоб полегшити занепокоєння кішки.

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