Як просто та легко зайняти вашу кицьку справою: поради кота Бруно

Цікава забавка для вашого кота, аби зайняти його на певний час, чи відірвати, від простого ледарювання.

У TikTok є сторінка BabyMcBruno, де з'являться цікаві відео із життя котика Бруно. Лайфгаки, які йому подобаються та поради власникам інших котів. Звичайно, сторінку йому допомагають вести господарі й от, в одному з відео вони поділились цікавим лайфгаком, як на певний час зайняти вашого пухнастика.

Вам знадобиться:

Маленький рушник, чи інша тканина;

Улюблені смаколики вашого котика.

Як зробити:

Розгорніть рушник;

Висипте на нього смаколики;

Скрутіть та зав'яжіть вузол.

Готово!

Можете віддавати вузол своєму котику, аби він бавився. Розв'язати та розкрутити рушник буде не так вже й просто, отже, для вашої кицьки це буде завдання з галочкою, але кіт Бруно цю ідею схвалив.

Коли він все ж впорається, то в нагороду отримає свої ласощі.

А нещодавно ми писали про те, «Як зробити художника зі свого кота»

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