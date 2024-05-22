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Як просто та легко зайняти вашу кицьку справою: поради кота Бруно

Як просто та легко зайняти вашу кицьку справою: поради кота Бруно

Фото: Credits

Цікава забавка для вашого кота, аби зайняти його на певний час, чи відірвати, від простого ледарювання.

У TikTok є сторінка BabyMcBruno, де з'являться цікаві відео із життя котика Бруно. Лайфгаки, які йому подобаються та поради власникам інших котів. Звичайно, сторінку йому допомагають вести господарі й от, в одному з відео вони поділились цікавим лайфгаком, як на певний час зайняти вашого пухнастика.

Вам знадобиться:

  • Маленький рушник, чи інша тканина;
  • Улюблені смаколики вашого котика.

Як зробити:

  • Розгорніть рушник;
  • Висипте на нього смаколики;
  • Скрутіть та зав'яжіть вузол.

Готово!

Можете віддавати вузол своєму котику, аби він бавився. Розв'язати та розкрутити рушник буде не так вже й просто, отже, для вашої кицьки це буде завдання з галочкою, але кіт Бруно цю ідею схвалив.

@babymcbruno Keep ‘em busy! #cat #fyp #gremlin #lifehack #cathacks #catsoftiktok #catdaddy #tricks #fypシ ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依

Коли він все ж впорається, то в нагороду отримає свої ласощі.

А нещодавно ми писали про те, «Як зробити художника зі свого кота»

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