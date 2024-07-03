Як просто та швидко проростити троянду: поради садівниці

Вирощування троянд за допомогою паперу санітарно-гігієнічного призначення в домашніх умовах — виявляється, досить легке та швидке завдання.
На сторінці My Garden Ideas вийшло відео про те, як проростити троянди, не витрачаючи кошти на купівлю нового насіння або живців. Найпростіший спосіб — метод косого зрізу, із загорнутими в туалетний папір гілками для збереження вологи. Завдяки цьому ваші живці виживуть і дадуть коріння.
Що робити:
- Спочатку зріжте кілька гілок троянд й обірвіть листя;
- Наріжте гілку невеликими частинами, понад 20 см;
- Зробіть косі зрізи з обох боків;
- Один із боків оберніть туалетним папером;
- Потім гарненько збризніть папір водою;
- Притисніть папір до гілки;
- Переконайтеся, що він щільно прилип до гілки;
- У контейнер покладіть трохи кокосової койри;
- Вертикально покладіть туди гілки та засипте кокосовою койрою, щоб був засипаний папір;
- Полийте водою.
За пів місяця ви побачите нові листочки, а гілочки вже пустять коріння. Залишиться зняти папір і висадити їх у горщик.
Завдяки цьому методу ви створите власний трояндовий сад і будете насолоджуватись його красою та ароматом.
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