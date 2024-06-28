Це дуже просто й ефективно: як розмножувати томати пасинками

Щоб не купувати повторно насіння чи саджанці улюблених томатів, ви можете самостійно їх розсадити та зробити власну томатну плантацію.

Блогер Philip Longo | Gardening Coach поділився зі своїми підписниками цікавою та корисною інформацією як абсолютно безплатно розсадити помідори для нового та багатого врожаю.

Цей метод працює з абсолютно усіма сортами томатів, а все, що вам потрібно – це знайти потрібні пасинки. Вони будуть рости між головним стеблом і листком, зазвичай під кутом у 45°. Просто відірвіть або відламайте його.

Чарівно, що пасинок можна одразу садити у землю чи у контейнер для пророщення, поки ви підготуєте ґрунт і вже за кілька днів, пасинок пустить коріння і його можна буде пересаджувати у сад чи город.

Запорука успіху полягає в тому, щоб підтримувати живці в теплі та вологості під час укорінення.

Вибирайте довгий пасинок, щоб його стебло можна було глибоко посадити в ґрунт. І зверніть увагу, що чим нижче температура, тим довше їм доведеться вкорінятися.

Таким методом можна майже нескінченну кількість разів розсаджувати улюблені томати.

Це чудовий спосіб, щоб поділитися своїми улюбленими сортами помідорів з друзями та родиною.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Томати люблять пиво.

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