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Це дуже просто й ефективно: як розмножувати томати пасинками

Це дуже просто й ефективно: як розмножувати томати пасинками

Як просто та швидко розсадити томати

Щоб не купувати повторно насіння чи саджанці улюблених томатів, ви можете самостійно їх розсадити та зробити власну томатну плантацію.

Блогер Philip Longo | Gardening Coach поділився зі  своїми підписниками цікавою та корисною інформацією як абсолютно безплатно розсадити помідори для нового та багатого врожаю.

Цей метод працює  з абсолютно усіма сортами томатів, а все, що вам потрібно – це знайти потрібні пасинки. Вони будуть рости між головним стеблом і листком, зазвичай під кутом у 45°. Просто відірвіть або відламайте його.

Чарівно, що пасинок можна одразу садити у землю чи у контейнер для пророщення, поки ви підготуєте ґрунт і вже за кілька днів, пасинок пустить коріння і його можна буде пересаджувати у сад чи город.

Запорука успіху полягає в тому, щоб підтримувати живці в теплі та вологості під час укорінення.

Вибирайте довгий пасинок, щоб його стебло можна було глибоко посадити в ґрунт. І зверніть увагу, що чим нижче температура, тим довше їм доведеться вкорінятися.

Таким методом можна майже нескінченну кількість разів розсаджувати улюблені томати.

Це чудовий спосіб, щоб поділитися своїми улюбленими сортами помідорів з друзями та родиною.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Томати люблять пиво

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