Як ретельно очистити смартфон: практичні поради

Ваш смартфон — важлива частина сучасного життя та справжній розсадник мікробів. Його ви тримаєте у руках, кладете на різні поверхні, підносите до обличчя і все це створює ідеальні умови для розмноження бактерій.

Видання Real Simple розповіло, що у середньому мобільний телефон містить у 10 разів більше мікробів, ніж сидіння унітаза. Тому регулярне очищення вашого пристрою — це не просто питання гігієни, а й турбота про ваше здоров’я.

Перед тим, як розпочати очищення смартфона, варто дотримуватися кількох основних правил:

Ознайомтеся з посібником користувача. У ньому можуть бути конкретні рекомендації виробника щодо очищення вашого пристрою. Вимкніть телефон і від'єднайте його від зарядного пристрою. Це запобіжить можливим пошкодженням. Уникайте надмірної вологи. Тримайте рідини якомога далі від отворів і зарядного порту. Не використовуйте агресивні засоби. Відбілювачі, абразивні речовини, аерозолі чи серветки з оцтом можуть пошкодити покриття екрана. Використовуйте тканину з мікрофібри. Вона безпечна для поверхні телефону та допоможе уникнути подряпин. Якщо у вас є спеціальний спрей для очищення, розпиліть його на тканину, а не на сам пристрій.

Мікрофібра може видалити бактерії з поверхні, навіть без додаткових засобів. Але якщо ви хочете бути впевненими у дезінфекції, оберіть 70% ізопропіловий спирт.

Глибоке очищення

Очищення смартфона складається з декількох простих, але важливих кроків.

Протріть екран і корпус телефону. Візьміть серветку без відбілювача що дезінфікує чи змочіть тканину з мікрофібри в 70% ізопропіловому спирті. Обережно протріть екран, задню панель і боки пристрою. Уникайте потрапляння рідини в отвори. Почистіть чохол. Зніміть чохол і помийте його у теплій воді з м’яким мильним розчином. Особливу увагу приділіть щілинам та краям, де накопичується бруд. Дайте чохлу повністю висохнути перед тим, як знову надягати його на телефон.

Як часто слід чистити смартфон

Рекомендується очищувати смартфон хоча б раз на день. Це допоможе уникнути накопичення бруду та поширення бактерій. Якщо ви користуєтесь телефоном у місцях із підвищеним ризиком забруднення (наприклад, у громадському транспорті), додаткове протирання протягом дня не буде зайвим.

Як зберегти смартфон чистим

Дотримуючись кількох простих правил, ви зможете мінімізувати забруднення телефону між очищеннями:

Дотримуйтесь гігієни рук. Після перебування у громадських місцях мийте руки перед тим, як торкатися телефону. Якщо це неможливо, скористайтесь антисептичним засобом для рук.

Уникайте використання телефону у ванній. Хоча це здається зручним, смартфон у ванній піддається впливу значно більшої кількості мікробів.

Використовуйте пристрої hands-free. Використання навушників або гучного зв’язку допоможе уникнути контакту екрана зі шкірою обличчя.

Зберігайте телефон у чохлі. Хороший чохол може захистити пристрій від бруду та пилу, а також полегшити його очищення.

Поради:

Чи можна використовувати спирт для очищення телефону: так, 70% ізопропіловий спирт підходить для дезінфекції, але уникайте сильніших концентрацій, щоб не пошкодити покриття.

Чи підходить дезінфекційний засіб для рук для чищення телефону: краще не використовувати антисептики для рук безпосередньо на телефоні. Вони можуть містити додаткові інгредієнти, які залишать сліди.

Регулярне очищення смартфона — це не лише про зовнішній вигляд пристрою, а й про ваше здоров'я. Використовуйте наведені поради, щоб ваш телефон залишався чистим, безпечним і прослужив вам якомога довше.

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